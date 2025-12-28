五股19歲男打工搬水晶洞被砸死 母相驗泣：連勞健保都沒有

昨（27）日，一名19歲余姓男子日前在新北市五股區外寮路藝品店倉庫搬運水晶洞藝品時，遭到倒下的200公斤重石雕重擊頭部，經送醫急救後仍宣告不治。余母在相驗時痛訴，年輕兒子只是去打工，竟發現老闆沒有替他投保勞健保，呼籲相關單位重視此事。

昨（27）日，一名19歲余姓男子日前在新北市五股區外寮路藝品店倉庫搬運水晶洞藝品時，遭到倒下的200公斤重石雕重擊頭部，經送醫急救後仍宣告不治。（圖/警方提供，下同）

事發當時余男與另一名46歲余姓男子正在藝品店倉庫進行大型石雕水晶洞藝品搬運作業。這座高170公分、寬60公分的水晶洞，疑因固定不當或重心失衡等原因突然傾斜倒下，瞬間壓在19歲余男身上，造成他頭部後腦勺有明顯凹陷性傷勢，現場留有大量血漬。

救護人員抵達現場時發現余男已無呼吸心跳，立即實施心肺復甦術並將他送往林口長庚醫院急救，但經數小時搶救後仍宣告不治。同時在場的46歲余姓男同事則是腳部遭砸傷，在陪同送醫後自行掛號就醫處理傷勢。

新北市蘆洲警分局今日會同法醫相驗，死者家屬前往板橋殯儀館參與相驗程序。陳姓母親接受採訪時表示，她心中有很多疑點，「因為他才19歲，可是卻把一個這麼危險的東西讓他去執行」，而且只有她兒子一人出事，直言無法接受這樣的結果，希望檢察官能查明兒子到底是如何死亡的。

陳母悲痛表示：「小朋友可能不知道勞健保的重要性，等到出事之後，才發現那個老闆那邊根本沒有幫他保勞健保。」她透露兒子只是因為即將入伍服兵役前去打工，沒想到卻發生這樣的悲劇，「希望相關單位能夠重視這件事情。」

據了解，余男當時正與同事一起將這件巨大石雕搬運到貨車上，不料石雕突然倒下，造成這起嚴重的工安意外。警方目前正針對事發原因進行詳細調查，包括搬運過程中的安全措施是否完善、雇主是否有違反勞工安全相關規定等，後續將交由警方鑑識報驗。

