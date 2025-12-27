即時中心／顏一軒報導

今（27）日中午12時52分許，新北市五股區外寮路一間工廠驚傳工安事故，某搬家公司一名19歲余姓男子在進行搬運作業時，不慎遭藝品「水晶洞」砸傷頭部，送醫後宣告不治。對此，新北勞檢處回應，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。





轄區蘆洲警分局調查，現場為搬家公司至藝品店倉庫搬運物品至台北，搬家工人搬運的是藝品「水晶洞」（高170公分、寬60公分，估計重量約200公斤）。

警方表示，在上貨車過程中，藝品不明原因倒下砸傷余男，使其頭部受傷、現場OHCA，在場另一名46歲余姓男子立即撥打119報案，現場由救護車送往長庚醫院救治，但最終仍不幸死亡。

新北勞檢處指出，已派員瞭解事發經過，為避免災害擴大，勞檢處已要求現場停止作業，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工從事相關作業。

此外，勞檢處初步判斷雇主涉有過失，未來如確認屬實，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依《職安法》處3至30萬元罰鍰。

新北勞檢處強調，為保障余男家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，同時協助家屬辦理職災慰助，並通報勞保局提供必要的協助。





原文出處：快新聞／五股19歲男遭「水晶洞」重砸不治 新北勞檢處：勒令停工

