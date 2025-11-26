五育高中與新潟藝術設計專校交流

日本新潟縣新潟藝術設計專門學校由加藤校長帶領師生七十人昨（廿六）日到訪南投五育高中進行國際教育交流，五育高中校長邱勝濱表示，今年五月帶領師生一行十二人參訪姊妹校新潟藝術設計專門學校，從實地參訪中了解到該校是日本頂尖的藝術設計人才培育專門學校，在優良師資與環境中培育出非常多務實致用專門人才，日方熱情接待讓參訪的師生留下深刻美好的回憶，今日的交流活動不僅全校師生總動員，更邀請國立仁愛高農原民舞蹈社及咖啡社團一同參與，希望透過此次活動拓展同學們的國際視野，也能將南投在地文化特色與日本友人交流分享。

為歡迎遠道而來的貴賓，設計豐富的體驗活動，由學生擔任學伴，陪伴日本師生嘗鮮台灣經典小吃「雞蛋糕」，並體驗雞蛋糕的製作和南投高山咖啡品嘗，再配合十二月節慶現場手工製作雪花球，做為今日最具特色的伴手禮，五育學子認真實踐將南投的特色「走出台灣邁向國際」的精神。

董事長林幸宜表示，希望儘快安排時間回訪日本學校，讓兩校情誼能永續經營，為能拓展五育學子國際視野，除與日本姊妹校新潟學校國際教育交流外，去年也與日本琦玉縣政府及日本元氣集團合作，提供本校學生至日本留學全額獎助學金，希望讓優秀的五育學子走出台灣，邁向國際化。