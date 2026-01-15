南部中心／林俊明、莊舒婷 台南報導

有民眾到台南的一間自助餐廳消費，不過結帳時卻得知一個便當要210元，讓她直呼這可以買兩份雞排便當了，原來自助餐店的五花滷肉是以塊計費，一塊就要15元，而業者表示都已經有在菜色旁，清楚標價。

五花滷肉「以塊計費」一塊15元 一個便當賣210元

自助餐店通常會讓民眾自己夾菜，再到櫃台結帳算錢。（圖／民視新聞）

來到自助餐店，民眾會拿起夾子與餐盒，夾取檯面上自己想吃的食物，再到櫃台結帳，不過有一名女子將自己買來的便當拍照發上網，裡面有三層肉、糖醋肉、蔬菜、炒蛋跟白飯，結帳時得知這樣要210元，肉以塊計費，一塊15元，讓他不禁直呼，可以買兩份雞排便當了。其他民眾：「是有比較貴一點啦，因為他那一個便當200多元乾脆吃餐廳。」

廣告 廣告

五花滷肉「以塊計費」一塊15元 一個便當賣210元

業者製作字條，在菜色旁標示價錢。（圖／民視新聞）實際來到這一間位在台南的自助餐廳，其實業者都有使用小字條，在各種菜色旁清楚標價，吳郭魚一尾70元，糖醋里肌一平匙35元，而這一款深褐色油油亮亮，看起來相當入味的五花滷肉，一塊就是15元。自助餐人員vs.記者：「我們那邊都有標價啊，有標價嘛對啊這樣那個就六塊了，六塊15就，六塊就90了啊90。」其他顧客：「我吃大概130150左右，130150可以接受就對了可以接受，因為比較方便24小時。」有人覺得這價格合理，有人覺得有點貴，自助餐店有清楚標價，民眾在夾菜的時候，也可以稍微計算一下，以免價格超乎自己想像。

原文出處：五花滷肉「以塊計費」一塊15元 一個便當賣210元

更多民視新聞報導

小碗滷肉飯衝破70元！鬍鬚張「48品項全面漲價」

漲聲中撐住! 月底救星55元義大利麵.380元自助吧呷免驚

黃偉哲推家貓登記 台南登記率達96%超全國平均！

