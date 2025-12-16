五花馬爆發小強危機！牛肉捲餅吃一半驚見「油亮小強」…客人崩潰狂吐

記者吳泊萱／台中報導

台中五花馬學士店爆發小強危機，食安處派員到場稽查。（圖／翻攝畫面）

連鎖水餃店「五花馬」台中學士店爆發小強危機，有民眾到店家用餐時，在吃到一半的牛肉捲餅盤內發現「油亮小強」，噁心場景害一家人嚇到嘔吐。台中食安處獲報到場稽查，雖未查獲病媒及活動蹤跡，但店家作業環境及人員衛生部分共有6項缺失，已責令業者限期改善，若複查仍不合格，將依《食安法》開罰6萬至2億元罰鍰。

台中五花馬學士店爆發小強危機，食安處派員到場稽查。（圖／翻攝畫面）

台中市食安處接獲民眾反映五花馬學士店的餐點內出現蟑螂，今日（16日）派員前往稽查，雖未發現蟑螂及其活動蹤跡，但已輔導業者加強病媒防治作業頻率，並強化出餐前檢視流程，同時提醒業者妥善處理消費者客訴，以維護用餐品質。對此，店家則表示，可能是店員未確實清理砧板，才導致蟑螂亂入餐點，客人反映當下就立刻退費，並承諾改善。

食安處人員稽查後發現店內環境及人員衛生有6項疏失，已要求業者限期改善。（圖／翻攝畫面）

另外，稽查人員發現該店作業環境及人員衛生部分，尚有未符合食品良好衛生規範準則之情形，包括油煙機積汙、冰箱未除霜、食材未妥善覆蓋等共6項缺失，已當場責令業者限期於12月19日前完成改善。若屆期複查如仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》第44條規定，裁處6萬至2億元罰鍰。

