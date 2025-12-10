五藍五綠決戰！黃暐瀚曝2026布局與賴清德下台風險

2026九合一選舉時程確定，將於明年11月28日投開票，藍綠白三大陣營選戰啟動。資深媒體人黃暐瀚10日在臉書撰文指出，從民進黨首波縣市長提名布局即可看出，執政黨在2026地方選舉不僅要守，更要攻，主力進攻方向明顯鎖定宜蘭、台東、嘉義市與台中等藍營執政縣市，同時也面臨「五綠」保衛壓力，任何一縣市失守，都可能讓黨主席賴清德承受下台風險。

黃暐瀚10日在臉書上發文提到，他先前提出「三都、五綠」分析，點出民進黨在南台灣與外島的五個「軟肋」，是嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣與澎湖縣，這些綠營長期執政的縣市若在明年遭藍營攻下，對賴清德將造成沉重政治壓力。

相對地，黃暐瀚指出，藍營同樣需面臨民進黨的「五藍」進攻戰，包括宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣與彰化縣，其中綠營皆存在明顯翻盤機會。

黃暐瀚也逐一分析五縣市態勢，首先宜蘭方面，藍白陣營目前仍陷入三人競爭、尚未整合，而綠營過去曾長期在宜蘭執政，此次推出形象清新的律師、同時是「信賴之友會」理事長林國漳參選，預料賴清德將重兵投入，力拚重返執政。

台東部分，該縣人口約21萬，其中原住民超過7萬人，占比全台最高。雖然台東縣長已連續二十多年由藍營出線，但若扣除原住民立委選區，綠營劉櫂豪與賴坤成「贏了三次半」。黃暐瀚認為，只要綠營團結並提升原住民支持度，勝選未必沒有機會。此次民進黨推出前縣長陳建年的女兒、卑南族「小公主」陳瑩參戰，目標明確指向原民票源。

嘉義市則由地方稱為「機車立委」的王美惠披掛上陣，黃暐瀚形容她常騎機車穿梭大街小巷，擁有四屆議員、兩屆立委歷練，被在地認為實力堅強。

新竹縣方面，黃暐瀚表示，綠營竹北市長鄭朝方（前縣長鄭永金之子）兼具深藍家庭背景與綠營合作經驗，曾獲金鐘獎、入圍金曲獎。近期民調顯示，鄭朝方領先國民黨兩名立委徐欣瑩、林思銘，已成綠營在新竹縣的熱門人選。

至於彰化，黃暐瀚指出，民進黨最終提名人選尚未確定，但彰化長年出現「一綠、兩藍」輪替慣例，至今已長達36年。依循此模式，明年理應輪到綠營執政，選情備受關注。

