五角大廈不造軍工寡頭 美「金穹」供應商估達千家拚快速採購

〔記者吳哲宇／綜合報導〕川普總統下令研發的太空飛彈防禦系統「金穹」，全計畫價值估計高達1750億美元(約5.24兆台幣)，預定2028年完成設計。近期美戰爭部已經發布相關合約公告，其供應商名單超過一千家，大到傳統國防企業，小到軟硬體和顧問公司都有。公告指出，希望藉此建立雄厚供應鏈隊伍，並能更快速採購避免分包。

軍聞網站「Air & Space Forces」報導，五角大廈已於今年夏季從國會暫時性協調預算中獲得1750億中的250億美元撥款。根據飛彈防禦局(MDA)2日的公告，超過千家企業的採購是希望透過可擴充的分層防禦計畫讓創新來競爭任務訂單。透過長達十年，但不定期且不定量的合約，MDA希望建立一支實力雄厚的供應商隊伍，以滿足五角大廈的飛彈防禦需求。

報導指出，美國空軍上個月已向多家公司授予了天基軌道攔截器計畫的首批原型機合約，目標要在飛彈發射數分鐘內將其攔截；太空軍則預計在本月初啟動另一項關於「陸基中段防禦系統」的原型機競標，並預計在明年2月授予合約，目的在飛彈飛行中段將其攔截。

MDA表示，目前公布的金穹遴選計畫只是眾多計畫中的首批，該機構在9月發布招標公告，並總計收到2463份回覆，確定入選的公司還不會得到資金，而會在MDA授予原型機製作、實驗、測試和其他階段撥款。

