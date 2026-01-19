五角大廈命令1500名美軍待命！隨時增援明尼蘇達鎮壓示威

明尼蘇達州近日因反對川普政府驅逐移民的行動，而爆發大規模示威。（圖／達志／美聯社）

2名美國官員於美東時間18日向《路透社》透露，五角大廈（Pentagon）已命令約1,500名駐紮在阿拉斯加（Alaska）的現役士兵，為可能部署至明尼蘇達州（Minnesota）做好準備。該州近日因反對川普政府驅逐移民的行動，而爆發大規模示威。

據《路透社》報導，官員表示，美國陸軍已對相關部隊下達「準備部署」命令，以因應明尼蘇達州的暴力情勢可能升高，但目前尚不清楚是否真的會派遣任何部隊。此消息最早由《美國廣播公司》（ABC News）披露。

廣告 廣告

官員補充，這些可能被部署的士兵專精於寒冷氣候作戰，隸屬於駐紮在阿拉斯加的美國陸軍第11空降師（11th Airborne Division）旗下2個美國陸軍步兵營。

美國總統川普（Donald Trump）曾在15日威脅，若州政府官員未能阻止抗議者對移民官員的行動，他將援引《反叛亂法》（Insurrection Act）部署軍事力量。此前，美國移民和海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）探員在該州的人數才大幅增加。

自1月7日，育有3名子女的37歲白人女性古德（Renee Good）在駕車時遭ICE探員羅斯（Jonathan Ross）開槍擊斃後，明尼蘇達州最大城市明尼阿波利斯（Minneapolis）居民與聯邦官員之間的對峙持續升溫。

對此，明尼阿波利斯市長佛雷（Jacob Frey）於18日表示，任何軍事部署都將加劇明尼阿波利斯的緊張局勢。川普政府此前已向該市派遣3000名移民官員與美國邊境巡邏隊人員（U.S. Border Patrol），以因應抗議活動。

佛雷在《美國國家廣播公司》（NBC）節目中表示：「那將是令人震驚的一步。我們不需要更多聯邦探員來確保民眾安全，我們現在是安全的。」

明尼蘇達州公共安全部（Department of Public Safety）17日則在X平台上發文表示，正遭美國司法部（Justice Department）進行刑事調查的明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz），已動員州國民兵以支援地方執法部門並保障和平示威者的權利。

在ICE增派人力及古德遭殺害之後，該市的衝突進一步升高。美國國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）於18日在《哥倫比亞廣播公司》（CBS）節目中表示，佛雷應該為示威者設立「和平抗議區」。

川普多次援引1宗涉及明尼蘇達州社會福利計畫聯邦資金遭竊的醜聞，作為派遣移民官員的理由。總統及其政府官員特別點名該州的索馬利移民（Somali immigrants）社群。

ICE探員也正在針對其他移民社群採取行動。18日，攜帶武器的聯邦探員闖入聖保羅市（St. Paul）1棟住宅，將1名僅裹著短褲與毯子的男子帶走，圍觀民眾則按喇叭、吹口哨並要求他們離開。據悉，該名男子屬於苗族社群。

苗族在1970年代因在越戰（Vietnam War）中支持美國，自寮國陸續遷往該地區。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）資料，美國約1/3的苗族人口為移民。

此外，另據《明尼蘇達星論壇報》（Minnesota Star Tribune）報導，3天前，聯邦探員也在威爾瑪市（Willmar）1家家族經營的墨西哥餐廳用餐數小時後，逮捕了該店的3名員工。

報導指出，目前尚不清楚川普政府是否會援引《反叛亂法》，該法賦予總統動用軍隊或將國民兵（National Guard）聯邦化，以平息國內動亂的權力。

然而，即便不援引該法，總統仍可基於特定國內用途部署現役部隊，例如保護聯邦財產。川普去年即以此為理由，派遣海軍陸戰隊進駐洛杉磯（Los Angeles）。除了現役部隊外，五角大廈也可能嘗試部署新成立的國民兵快速反應部隊，以因應民間騷亂。

五角大廈發言人帕奈爾（Sean Parnell）對此也透露：「若總司令下令，戰爭部（Department of War，即國防部）始終準備好執行命令。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相

街頭行乞結緣戀愛五年！男方發現「她根本沒離婚」 怒討回49萬聘金

發票中200萬飛了！她載具「少做1事」過領獎期限 苦主哭喊：沒救了嗎？