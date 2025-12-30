五角大廈報告敲警鐘 中國每20個月造1艘新航母 競逐太平洋海上軍力

根據日經亞洲(Nikkei Asia)報導，在五角大廈發布報告指出，中國旨在2035年之前打造6艘航空母艦、讓擁有的航母總數達到9艘之後，軍事專家評估，到了2035年，中國在太平洋的航母軍力可能超越美國。

美國國防部在上週發布年度的中國軍力報告(China Military Power Report,CMPR)指出，中國人民解放軍海軍(PLAN)「旨在2035年之前打造6艘航母，讓航母總數達到9艘」。美國目前有11艘航母，但部署在全球各地，不像解放軍海軍聚焦在西太平洋。

根據日經亞洲報導，華府智庫「新美國安全中心」(Center for a New American Security,CNAS)兼任高級研究員、曾擔任美軍潛艦軍官的中國軍事專家舒加特(Tom Shugart)表示，假設美國海軍維持在太平洋與大西洋部署的60/40比例，而且共有11艘航母，那麼以長期來看，美國部署在太平洋的航母將只有7艘或更少。

舒加特並補充說，根據五角大廈自己的評估，「中國將在2035年之前超過這個數字」。

中國目前的服役航母有3艘，分別是遼寧艦、山東艦和福建號，其中福建號是繼美國海軍「福特號」(USS Gerald R. Ford)之後，第二艘採用電磁彈射(electromagnetic catapults)的航母。至於第四艘正在大連建造的航母，預料將採用核動力推進。

日經亞洲引述舒加特說，美國海軍目前建造航母的週期約4到5年，一旦解放軍真的在未來10年造出6艘航母，那平均每20個月就會打造1艘新航母。

根據日經亞洲報導，華府智庫美國企業研究所(AEI)研究員費瑞安(Ryan Fedasiuk)表示，一旦北京真的按照9艘航母的目標進行，那麼風險在於比起美國，中國可能在任何時刻都能把更多航母集中到西太平洋。這是因為美國的部署需求考慮到全球性，而且維修週期會持續降低實際能在印太部署的航母。

舒加特也警告，這並不意味著中國就會永遠以這樣的速度來打造航母。他們有可能規劃在未來10年內加速，作為中國在2049年前打造「世界級軍隊」目標的一部分。(編輯：許嘉芫)