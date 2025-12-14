五角大廈報告：「福特號」開戰即被摧毀 作家：當時一堆網友不信

《紐約時報》日前發表社論，指五角大廈內部評估，若以台海戰爭作為美中衝突的核心情境，美國福特級航母「福特號」在開戰數分鐘內即被摧毀。對此，作家《漂浪島嶼》感嘆，2023年貼文說明時，當時一堆網友不信，結果現今，美國自己承認，渡海就成活靶，災難收場，打臉當初航母無敵的信徒。

美國航母福特號。（資料照／美國海軍）

《紐約時報》8日發表社論揭露美戰爭部《優勢輾壓簡報》（Overmatch Brief）的機密文件，內容指出五角大廈內部對於美中衝突的悲觀評估，以台海戰爭作為核心情境中，美國福特級航母「福特號」在多數模擬情境下，開戰數分鐘內即被摧毀。

對此，作家《漂浪島嶼》在臉書發文喊嘆。他說，2023年貼文說明航母在現今飛彈時代，面對的巨大威脅，讓航母不再是稱霸武器。當時一堆網友不信，爭辯航母巨大不易擊沉，航母有艦隊護航，甚至美國航母天下無敵，不懂武器的軍盲等語。

《漂浪島嶼》指出，結果現今，美國自己承認，渡海就成活靶，災難收場，打臉當初航母無敵的信徒。其實不只美國航母，中國大陸的航母同樣受到飛彈威脅，一旦開戰就是被追擊的目標，因為開戰能夠擊沉敵國航母，不只重創敵人士氣，更可以振奮軍心鼓舞國民。

《漂浪島嶼》還出示2023年貼文的原文內容，指出現今衛星、雷達、飛彈崛起精進，航母無法匿蹤，龐大艦隊群更容易被發現，位置全在敵人掌握中，一旦發現航母，最快就是飛彈攻擊。所以，現代航母依賴飛彈護衛艦，防禦敵人飛彈，但是一旦發動飽和攻擊，數十顆飛彈換一艘千億航母，損益比非常值得。

今年漢光演習期間，部署在河濱公園的愛國者三型飛彈2。(資料照／中時)

當時，《漂浪島嶼》強調，無論中國大陸的航母對上美、日，或是美國航母對上中、俄，就是一場打肉靶大戰！現代航母，對於偵蒐弱、飛彈少的弱勢國家，還能近岸脅迫，展現大國雄風，但是對戰軍事大國，簡直相互找死。

更狠是北韓，不斷發射飛彈，不只展示陸攻能力，更是發出警告，具有運用戰術核彈在艦隊上方引爆的恐怖殲滅能力，讓航母群進日本海也得多考慮。

《漂浪島嶼》當時還建議，台灣有優秀對海飛彈武力，但是偵蒐還是需要協助，一旦看不到、找不到、被干擾，再多飛彈也沒用。現代戰役，依賴衛星、雷達的高偵蒐能力，以及飛彈的鎖定、變軌能力，能夠快速攻擊高價值目標，已經改寫戰爭的態樣。

