五角大廈完成AUKUS評估 將從2032年起出售潛艦給澳洲
[Newtalk新聞] 美國稍早已完成與英國和澳洲達成的三邊安全協議的審查，確認仍有意「推進具有歷史意義且雄心勃勃的『美英澳夥伴關係』（AUKUS）議程」，並於2032年開始出售三艘維吉尼亞級潛艦給澳洲。
澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation, ABC）稍早報導，五角大廈表示，其對AUKUS協議的審查已發現可使其「更加牢固」的領域。一位看過審查報告的國會議員表示，該報告「完全支持」澳英美三國協議，同時也強調了三國必須遵守的「關鍵期限」。
五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中證實，審查工作已經完成，並指出：「此次審查旨在為總統和我們的盟友提供信息，以便我們推進具有歷史意義且雄心勃勃的AUKUS計畫。」
最積極支持AUKUS的美國眾議員柯特尼（Joe Courtney）表示，審查結論認為該協議符合美國的國家安全利益。
這份審查報告已送交眾議院軍事委員會，身為委員會成員的柯特尼指出：「值得注意的是，2021年簽署的AUKUS協議已經經歷了三國政府的三次更迭，至今仍然有效。」
「國會於2023年頒布的法定授權將繼續有效，包括從2032年開始出售三艘維吉尼亞級潛艦。」
「該報告正確地指出，這三個國家都必須遵守一些關鍵的最後期限。因此，嚴格遵守進度安排至關重要。」
該計畫的第一部分是澳洲從美國購買三到五艘核動力潛艇，從2030年代初開始。
根據該計劃，澳洲還將建造自己的核動力潛艇，並採用目前仍在由這三方共同研發的技術。
柯特尼先生表示，近年來資金的增加意味著美國潛艇造船廠「目前的噸位產量接近歷史最高水平」。
他說：「AUKUS報告重申，國會和我們的澳洲盟友必須繼續努力，以實現AUKUS的目標。」
「擴大潛艇部隊、供應鏈和設施的規模，使其具備更大的能力，是滿足美國潛艇艦隊及其盟友澳大利亞需求的明確途徑。」
報導指出，先前人們一直擔心川普政府會利用該協議作為籌碼，迫使澳洲大幅增加國防開支。此外，還有人猜測，如果美國捲入軍事衝突，美國可能會要求澳洲保證如何部署這些潛艦。
今年10月，有記者在川普會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）時，詢問澳洲是否會依照協議接收核動力潛艦。川普回答道：「他們會收到的。」
但當時也在場的美國海軍部長費蘭（John Phelan）表示，美國正試圖「澄清先前協議中的一些模糊之處」。
更多Newtalk新聞報導
川普有多大機會協防台灣？賴清德：台美關係堅若磐石
中國嗆反對台美官方往來 外交部：暴露「麻煩製造者」的本性
其他人也在看
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 108
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助
中國GDP僅4% 賴清德：台灣願意伸出援手協助EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 603
賴瑞隆兒子涉霸凌3名同學 邱議瑩：應儘速釐清責任、妥適處理
[Newtalk新聞] 有意參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆遭爆出就讀小二的兒子在學校追打、霸凌同學，甚至在廁所外圍堵對方長達12分鐘，並嗆聲：「出來就打死你、甩你耳光！」對此，同黨立委邱議瑩今（5）日喊話，涉及校園安全，希望教育局、學校盡快釐清事實、妥適處理。 邱議瑩首先表示，這個是一個很揪心的事，涉及校園安全，希望學校能盡快處理，包括孩子的人生安全、相關輔導。 她也喊話，期許教育局、學校盡快調查事實、釐清責任，甚至要妥適處理，畢竟是校園安全事件。 媒體問及，中國APP「小紅書」因資安、詐騙問題，被內政部宣布封鎖1年。邱議瑩認為，台灣是充分的自由、民主國家，在台灣可以任意地隨時下載想要APP，但這些APP如果危及國家安全，那麼國家安全應該要放在第一位，如何保護國人、國家資安、個人隱私不透過APP傳到中國去，因此不叫威權，而是政府的責任，保護國人安全。 在野黨質疑是意識形態操作，如果是詐騙的話，臉書、LINE上面更多，為什麼只有小紅書被調查？邱議瑩強調，所有詐騙政府都會介入調查，但相關單位若不配合，甚至將通訊、隱私傳回中國，不是簡單詐騙問題可以處理。 邱議瑩最後舉例，如同在上週質詢中國咖新頭殼 ・ 6 小時前 ・ 324
高雄要變天了？吳子嘉揭關鍵原因：綠提名「他」 柯志恩就贏
針對2026年高雄市長選舉，媒體人吳子嘉4日在中天《新聞千里馬》節目中分析，國民黨立委柯志恩不排除有當選的可能性，特別是如果民進黨提名立委賴瑞隆出戰，柯志恩當選機會就會超過5成。目前民進黨內部出現賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、林岱樺等4人搶奪提名的局面。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 69
陸日緊張逼出聯合利劍-C？ 吳子嘉：現在情況真的非常緊張
日本首相高市早苗先前喊出「台灣有事」論，引發陸日外交紛爭，有媒體引述國安人士分析，若大陸未來一週仍無破解僵局的台階，不排除啟動「聯合利劍-C」軍演。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析指出，「根據大陸官媒文章，現在的情況真的非常緊張」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 104
李全教議長賄選案藏綠營未爆彈 陳亭妃忠誠度成台南選戰變數
2014 年底的台南市議會議長選舉，本被視為綠營穩操勝券，民進黨席次過半，但最終卻由國民黨籍的李全教逆轉勝出。檢調事後偵辦，認定李全教透過六名白手套向多名無黨籍及民進黨議員期約行賄，2016 年遭法院判處「行求賄賂罪」，並宣告當選無效，使當屆議會版圖被迫重整。選後...CTWANT ・ 1 天前 ・ 54
北京再出招！又投訴「台灣有事」發言 日駐聯合國大使駁斥：毫無根據
中日關係持續緊張，北京外交動作頻頻，日本首相高市早苗先前在國會發表「台灣有事」相關言論，中國駐聯合國大使傅聰近期二度致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）闡明中國政府立場，要求日方撤回相關答辯。對此，日本駐聯合國大使山崎和之駁斥，並直言「中國的說法毫無根據、與事實不符，完全無法接受」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 33
鯛魚排烏龍求償將依「國賠」 懲處最高至副局長！
高雄市衛生局日前檢驗全聯「台灣鯛魚排」時，因檢驗數值遭人為更動而導致錯誤數值被放大十倍，引發業者強烈抗議。衛生局長黃志中今（5）日公開還原整起事件過程，表示將依國家賠償法對業者進行賠償，同時追究相關人員責任，最高懲處層級將達副局長。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 17
美台關係穩了？學者分析美國《台灣保證實施法》：接下來1事才是關鍵
美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日正式簽署《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），研擬解除目前台美外交的限制。對此，旅美教授翁履中表示，川普在敏感時刻簽下友台法案，美台關係進一步「制度化」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
中國船艦大規模部署東亞海域 路透：一度逾百艘｜#鏡新聞
路透社4日報導，中國軍艦與海警船，最近在黃海、東海、南海及西太平洋，部署數量一度超過100艘，被認為超過自身防衛的需要，可能為區域安全帶來風險，甚至傳出演練對外國軍事目標的「模擬攻擊」 和「拒止」行動，總統府表示，賴總統已經請國防部與國安單位隨時掌握，也呼籲中國應該克制行為。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 2
高雄民調差異大！AI分析：要看「這版本」
[NOWnews今日新聞]民進黨為備戰2026九合一大選，近期積極敲定各縣市長名單，近日有民調指出，綠營4位欲出戰的候選人，都大幅領先藍委柯志恩，然而TVBS民調1日顯示，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 30
美國跨黨派挺台法案生效了！吳思瑤羨慕：唯獨台灣的在野黨不忠誠
即時中心／高睿鴻報導台美關係持續深化，美國總統川普（Donald Trump）昨（2）正式簽署，國會日前通過的《台灣保證實施法》（Taiwan Assurance Implementation Act）；根據法案，國務院未來要定期檢視、更新，與台灣交往的相關規範，甚至要求提出計畫，「解除」兩國交往的現存限制。民進黨立委吳思瑤今（3）日也做出回應，直言說，挺台灣、抵禦中國的威權霸凌，顯然已是世界各國的現在進行式；為何唯獨在台灣內部，卻有不忠誠的在野黨？民視 ・ 1 天前 ・ 78
川普簽《台灣保證實施法》讓台美關係穩了？ 旅美學者：接下來「這1事」才是關鍵
[Newtalk新聞] 繼美國聯邦眾議院於今年5月審議通過《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act）後，美國參議院接續於上月18日晚間以「一致同意」（UC）方式通過該法案，而美國川普並於美東時間12月2日正式簽署完成立法。對此，美國薩姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中昨（3）日撰文表示，這部法案不只在文字上強化「美國支持台灣」政治訊號，也讓美台關係法制化，成為國務院不可忽略的義務。然而，他也提到，縱然法案通過強化台美關係，但是中美之間互動才是影響該法案實際成效的關鍵。 翁履中表示，這部法案的關鍵意義，不只是在文字上強化「美國支持台灣」的政治訊號，而是正式把美台互動的「鬆綁程序」制度化，使之成為國務院無法忽視、也不能跳過的既定義務。從現在起，美國對台政策不再完全取決於行政官員的個人偏好、白宮的外交氣氛，或美中關係的即時溫度。「國務院依法必須定期檢討與台灣往來的限制，並主動評估：哪些規範已經不合時宜？哪些限制應該解除？哪些互動層級其實可以升級？」 他指出，對於支持強化台美關係的美國政治人物而言，這相當於新增了一個「具法律依據」的政策工具箱新頭殼 ・ 1 天前 ・ 7
【重磅快評】陳水扁重出江湖 賴清德芒刺在背？
前總統陳水扁最近滿血復活，不僅在南二都市長初選表態支持台南陳亭妃、高雄邱議瑩，還傳出他將主持電視個人節目，完全無視保外就...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 9
網稱高市早苗支持台灣是中國一部分 民進黨：帶風向恐嚇台灣人民
[Newtalk新聞] 媒體指日本首相高市早苗稱「台灣是中國的一部份」，民進黨發言人吳崢今（4）日為此批評，中方以及網軍想要帶風向恐嚇台灣人民，但高市首相是指「日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重」，同時，日本政府也強調，日中聯合聲明不具法律效力。 民進黨政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會。媒體詢問，如何看高市早苗在中國的威嚇下，在參議院上說「台灣是中國的一部份，中華人民共和國是唯一合法政府」；以及醫師蘇一峰稱台灣政府的臉丟大了。 吳崢受訪表示，謝謝《中評社》的提問，但問題陳述是錯誤的，高市早苗在參議院答詢中完整回覆，日本政府對1972年日中聯合聲明當中，中國聲稱台灣是中國領土的立場，表達理解跟尊重。他說，媒體或網路上KOL帶風向稱高市首相支持台灣是中國一部分，但高市首相原話是理解也尊重，白話文就是「我知道了、我聽到了，但這是你的意思，跟我的意思是兩件不同的事」。 吳崢指出，中方或是很多網軍一直操作，要帶風向恐嚇台灣人民，想要讓台灣人覺得自己被國際放棄、切割，讓台灣人對周邊友邦失去信心。他說，高市早苗日前詢答時新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發起對話
川普簽「台灣保證實施法案」 打破美台互動紅線 破除疑美論 打破北京如意算盤 中日關係緊張 中共恐發動「聯合利劍-C」｜全球聊天室｜#鏡新聞
中國不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，要求收回，還對日本進行一系列的軍事、外交施壓。今年12/13南京大屠殺公祭日，中共恐怕會發動「聯合利劍-C」軍演，對周圍國家，進行施壓。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行
即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院程序委員會昨（2）日封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓國家的建設透過政策與預算，讓所有模範公務員好好去執行。今日下午2時30分，卓榮泰前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。記者提問，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？對此，卓榮泰指出，今天要請模範公務人員大家一起更加努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），「才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現」。對此，民進黨立委吳思瑤則表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？原文出處：快新聞／藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行 更多民視新聞報導打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？傳核二、核三可能重啟 朱立倫這樣看民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
全聯鯛魚排檢出禁藥搞烏龍 高雄衛生局道歉 業者：感謝還原真相
高雄市衛生局今天（4日）表示，關於抽驗全聯「台灣鯛魚排」產品檢出禁藥一事，經內部調查發現設定條件遭更改放大為10倍，致最終檢驗計算結果為「不合格」，正確結果應為「未檢出」，衛生局鄭重致歉，並主動移送檢調釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前 ・ 910
小紅書暫封鎖1年 總統府：尊重內政部決策
（中央社記者沈佩瑤台北5日電）「小紅書」APP涉詐風險高且資安檢測不合格，內政部命令暫行封鎖1年。總統府發言人郭雅慧今天受訪表示，詐騙案件無法配合政府追查，尊重內政部的決策。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
卓冠廷高喊性羞辱護馬郁雯 網友挖黨部10樓不堪往事打臉
民進黨台北市議員參選人馬郁雯因柯文哲案受到關注，競選看板卻被前台北市政府副發言人郭音蘭發現掛在涉黃按摩店上，引發各界議論。馬郁雯強調掛設程序一切合法，並已將看板下架。不過，民進黨新北市議員卓冠廷4日發文反控藍營對馬郁雯進行「性霸凌」，此番言論隨即遭網友翻出民進黨過去MeToo事件狠打臉。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4