五角大廈完成AUKUS評估 將從2032年起出售潛艦給澳洲

美國國防部已完成對美英澳「AUKUS協議」的全面審查，確定會提供澳洲潛艦。圖為SSN-AUKUS核動力攻擊潛艦渲染圖。 圖：截自英國政府網站

[Newtalk新聞] 美國稍早已完成與英國和澳洲達成的三邊安全協議的審查，確認仍有意「推進具有歷史意義且雄心勃勃的『美英澳夥伴關係』（AUKUS）議程」，並於2032年開始出售三艘維吉尼亞級潛艦給澳洲。

澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation, ABC）稍早報導，五角大廈表示，其對AUKUS協議的審查已發現可使其「更加牢固」的領域。一位看過審查報告的國會議員表示，該報告「完全支持」澳英美三國協議，同時也強調了三國必須遵守的「關鍵期限」。

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）在聲明中證實，審查工作已經完成，並指出：「此次審查旨在為總統和我們的盟友提供信息，以便我們推進具有歷史意義且雄心勃勃的AUKUS計畫。」

最積極支持AUKUS的美國眾議員柯特尼（Joe Courtney）表示，審查結論認為該協議符合美國的國家安全利益。

這份審查報告已送交眾議院軍事委員會，身為委員會成員的柯特尼指出：「值得注意的是，2021年簽署的AUKUS協議已經經歷了三國政府的三次更迭，至今仍然有效。」

「國會於2023年頒布的法定授權將繼續有效，包括從2032年開始出售三艘維吉尼亞級潛艦。」

「該報告正確地指出，這三個國家都必須遵守一些關鍵的最後期限。因此，嚴格遵守進度安排至關重要。」

該計畫的第一部分是澳洲從美國購買三到五艘核動力潛艇，從2030年代初開始。

根據該計劃，澳洲還將建造自己的核動力潛艇，並採用目前仍在由這三方共同研發的技術。

柯特尼先生表示，近年來資金的增加意味著美國潛艇造船廠「目前的噸位產量接近歷史最高水平」。

他說：「AUKUS報告重申，國會和我們的澳洲盟友必須繼續努力，以實現AUKUS的目標。」

「擴大潛艇部隊、供應鏈和設施的規模，使其具備更大的能力，是滿足美國潛艇艦隊及其盟友澳大利亞需求的明確途徑。」

報導指出，先前人們一直擔心川普政府會利用該協議作為籌碼，迫使澳洲大幅增加國防開支。此外，還有人猜測，如果美國捲入軍事衝突，美國可能會要求澳洲保證如何部署這些潛艦。

今年10月，有記者在川普會見澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）時，詢問澳洲是否會依照協議接收核動力潛艦。川普回答道：「他們會收到的。」

但當時也在場的美國海軍部長費蘭（John Phelan）表示，美國正試圖「澄清先前協議中的一些模糊之處」。

