「五角大廈密件」曝美難協防「先進武器」抵台前遭打擊

紐約時報取得一份機密報告，報告指出如果中國對台灣發動軍事行動，即使美國介入協防，美軍戰敗的可能性仍然很高。（圖／東森新聞）





美國恐怕無力保護、協防台灣嗎？紐約時報取得一份機密報告，報告指出如果中國對台灣發動軍事行動，即使美國介入協防，美軍戰敗的可能性仍然很高。報告評估，中國已經具備在美國大批先進武器，接近台灣之前就將武器摧毀的能力，內容強調解放軍已具備攻擊、阻擋美國先進武器接近台灣的能力。對此，國防部表示，美方已強調以實力嚇阻，會穩定印太和平，軍事專家則認為區域合作更重要，美方在日本及菲律賓都有加強整備，來達到威嚇的效用。

廣告 廣告

解放軍時刻在台海周遭操演，持續對我進行灰色襲擾，有聲音認為就怕突然由演轉戰，美方是否來得及協防台灣，紐約時報這時報導引述五角大廈的機密評估文件，表示美國20年前在太平洋有主導地位，足以捍衛台灣，如今隨著解放軍發展，擁有足夠的短程中程飛彈，甚至還有能夠打擊馬紹爾群島的中長程彈道飛彈，在美軍的先進武器，例如福特號航艦打擊群，接近台灣之前可能就被摧毀。

國防工業發展基金會評鑑委員周宇平：「（日本）不管是沖繩宮古，包含與那國島這些相關，臨近台灣周邊的島嶼，都做了一個加強的這個，軍力的整備，大家也聽說可能，菲律賓的美軍基地，台灣可能要協助增建，美軍真正駐台，來做協防的機率，畢竟是不高的，所以基本上來講，他還是在周邊，做協助跟部署的威嚇。」

美方在東亞調整布署加速應對解放軍，專家也強調，若中國發動戰爭，第一時間台灣要具備抵抗能力，後續才有機會借助國際力量。

國防院戰略資源所長蘇紫雲：「一定要強化自己的，一路制空一路制海，因為防空飛彈跟反艦飛彈，是相對便宜的投資，可以比較低的成本，抵消中共企圖登陸的數量優勢，如果有潛艦的話，就可以在外部游移，就形同外線防禦，如此就可以開闊出一個阻絕圈。」

美國眾議院10號通過，近1兆美元的2026年度國防授權法案，當中包括憂心中國可能入侵台灣核撥10億美元，支應台灣安全合作倡議，且法案要求美國國防部研議與台灣建立聯合計畫，針對第一島鏈最前緣的台灣，強化抵禦中國威脅。

更多東森新聞報導

旋風炸藥標案由「衛浴業者」奪下 凌濤：軍備局吞得下去？

5.9億炸藥標案裝修公司得標？顧立雄：有原廠證明即可

京華城案開庭 柯文哲：為台灣的公平正義奮戰到底

