五角大廈密件：美國恐無力保台

美國最新國家安全戰略（NSS）雖強調以嚇阻防止台海衝突，但是《紐約時報》引述美國戰爭部「優勢簡報」（Overmatch Brief）示警，美國在新型態戰爭準備遠不及大陸，多次兵推結果都是美國戰敗。20年前美國在太平洋地區的主導地位能確保捍衛台灣，但今非昔比，解放軍現擁有足夠飛彈，能在美國先進武器接近台灣前，就摧毀這些武器。

新型態戰爭 美國準備遠遠不足

文章指，美國已守護自由世界80年，但美國的主導地位正在衰退，美國的敵人深知這點，著手打造能擊敗美國的武力，美國必須重塑自身能力。

廣告 廣告

五角大廈淨評估辦公室(Office Of Net Assessment，簡稱ONA)所撰的機密評估報告「優勢簡報」，最新一期詳細解釋台海戰爭的可能演變，並全面檢視美國軍力，詳細列舉大陸摧毀美國戰機、大型船艦與衛星的能力，明白點出美國軍方供應鏈的瓶頸。該簡報於去年交付白宮高層。

《紐時》直言，簡報內容令人不安，大陸對美國所有招數都有層層應對措施。報告揭示的問題遠比台海戰爭的後果令人擔憂，五角大廈過度依賴昂貴且易受攻擊的武器，但美國對手卻擁有便宜卻技術先進的武器。報告依據美軍介入台海戰爭兵推結果表示，美國海軍最新型的航空母艦也難以抵禦大陸的攻擊。

美陸若衝突 航母福特號難倖存

2022年正式服役的福特號航母是美國最先進、最強大的航母。福特號具有多項新技術，包含先進核子反應爐與電磁彈射器，一艘就要130億美元，還沒算入戰機與護航艦成本。另一方面，大陸近年已囤積高達600枚極音速飛彈，這種飛彈最快能達到5倍音速，且難以攔截，而其他國家也擁有能擊沉美國航母的柴電潛艦。

福特號龐大火力對上像委內瑞拉這種相對貧窮弱小的國家固然有效，卻極易受到新型攻擊的致命威脅。在多次兵推中，像福特號這種航母幾乎無法在美陸衝突間倖存，就連美國戰爭部長赫格塞斯都曾在去年11月說，五角大廈兵推顯示，美國每次都輸。然而美國卻仍計畫在未來數十年內打造9艘福特級航母，卻連1枚極音速飛彈都還沒部署。

美國防支出 墨守成規用錯地方

《紐時》另在一張比較美陸於太平洋地區軍力部署的地圖中說明，美國20年前在太平洋的主導地位確保其能保衛台灣，2005年大陸飛彈規模相對小，打擊美軍能力有限；如今大陸已有足夠飛彈庫存，能在美國大量先進武器接近台灣前就摧毀它們。大陸現已有900枚射程範圍涵蓋第一島鏈的短程飛彈、1300枚能打擊關島美軍基地的中程飛彈，以及500枚能打擊馬紹爾群島的中長程飛彈。

《紐時》指出，美軍對應全球威脅與革命性技術的準備不足，目前國防支出僅占3.4％GDP，是80年以來最低水準，即使2026年國防支出提升至超過1兆美元，但多數資源並非投入擴大美軍優勢，反而浪費在放大弱點的項目上。當代戰爭形式已有所改變，歷史顯示墨守成規而不採用新武器，或反思戰爭型態的一方，往往面臨毀滅性後果。

《紐時》建議，短期內美軍可能需要額外支出，投入重建美國自身工業基礎。若要維持世界秩序，美國應要求加拿大、日本、歐盟等盟友投入更多軍事承諾。只有匯集盟友與夥伴的資源，才能比肩大陸的工業能力，進而平衡、抑制大陸日益成長的影響力。