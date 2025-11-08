五角大廈將加速軍售交付速度 採購系統轉型戰時模式

美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日表示，五角大廈正在改革軍方的武器採購方式，將把重點從生產先進且複雜的技術，轉向能快速生產與交付的產品。

赫格塞斯在華盛頓向軍方將領與國防承包商發表談話指出，目標很簡單─將整個採購系統轉型為戰時模式，以便更快速地加速部署能力並聚焦在結果上。

赫格塞斯在國家戰爭學院(National War College)發表了一個多小時的演說。比起他先前在維吉尼亞基地、一場突然召集了數百名軍事將領的大型演說，這次更深入地提到了軍事細節。

這位美國防長表示，他的改革旨在讓軍方擺脫側重於提供完美產品(即使昂貴且延宕)的傳統程序，轉而提供雖非完美但能快速交付的作法。

部份專家表示，這些改革可能意味著降低透明性，而且軍方最終採用的系統可能未能如預期運作。

赫格塞斯肯定的說，以往要花上數年的工作，現在將能在1年內完成。

五角大廈進行這項轉變之際，正值資金不足的烏克蘭在俄烏戰爭中，利用廉價且大規模生產的無人機，有效抵擋了技術優越、擁有先進飛彈與數以百計戰車的莫斯科。

美國企業研究所(AEI)高級研究員哈里森(Todd Harrison)表示，赫格塞斯的理念代表著軍方採購方式的重大轉變。但他警告，如果承包商沒有「獲得激勵」去滿足軍方對產品的所有要求，那麼他們或許能夠更快速地進行交付，但產品可能不如預期。

美軍採購武器和平台的方式數十年來因為各式原因遭受批評，五角大廈未能將適合的裝備送往前線的最著名例子，就是在伊拉克和阿富汗。許多軍人因為車輛武裝防備不足而死於路邊炸彈，這些車輛並非為了當地衝突所設計。

時任防長蓋茨(Robert Gates)曾運用個人影響力，在不到1年的採購流程中，迅速研發了防地雷反伏擊車(Mine-Resistant Ambush Protected,MRAP)。

赫格塞斯7日認可了這項努力，指出「整個流程必須以…MRAP的速度推進」。

五角大廈近來在其他努力中也有嘗試複製這種模式，以便快速因應中國入侵台灣的威脅、或迅速研發無人機群，但成效不一。

共和黨參議員韋克爾(Roger Wicker)讚揚赫格塞斯的改革，是「美國國防的扭轉情勢者，以確保美軍擁有必要的先進裝備來威懾中國和俄羅斯等對手。」

參議院軍事委員會主席韋克爾表示，他期望「在下次的國防授權法案(National Defense Authorization Act，NDAA)落實這些優先事項」。(編輯：宋皖媛)