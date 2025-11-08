五角大廈將加速軍售交付速度 採購系統轉型戰時模式
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日表示，五角大廈正在改革軍方的武器採購方式，將把重點從生產先進且複雜的技術，轉向能快速生產與交付的產品。
赫格塞斯在華盛頓向軍方將領與國防承包商發表談話指出，目標很簡單─將整個採購系統轉型為戰時模式，以便更快速地加速部署能力並聚焦在結果上。
赫格塞斯在國家戰爭學院(National War College)發表了一個多小時的演說。比起他先前在維吉尼亞基地、一場突然召集了數百名軍事將領的大型演說，這次更深入地提到了軍事細節。
這位美國防長表示，他的改革旨在讓軍方擺脫側重於提供完美產品(即使昂貴且延宕)的傳統程序，轉而提供雖非完美但能快速交付的作法。
部份專家表示，這些改革可能意味著降低透明性，而且軍方最終採用的系統可能未能如預期運作。
赫格塞斯肯定的說，以往要花上數年的工作，現在將能在1年內完成。
五角大廈進行這項轉變之際，正值資金不足的烏克蘭在俄烏戰爭中，利用廉價且大規模生產的無人機，有效抵擋了技術優越、擁有先進飛彈與數以百計戰車的莫斯科。
美國企業研究所(AEI)高級研究員哈里森(Todd Harrison)表示，赫格塞斯的理念代表著軍方採購方式的重大轉變。但他警告，如果承包商沒有「獲得激勵」去滿足軍方對產品的所有要求，那麼他們或許能夠更快速地進行交付，但產品可能不如預期。
美軍採購武器和平台的方式數十年來因為各式原因遭受批評，五角大廈未能將適合的裝備送往前線的最著名例子，就是在伊拉克和阿富汗。許多軍人因為車輛武裝防備不足而死於路邊炸彈，這些車輛並非為了當地衝突所設計。
時任防長蓋茨(Robert Gates)曾運用個人影響力，在不到1年的採購流程中，迅速研發了防地雷反伏擊車(Mine-Resistant Ambush Protected,MRAP)。
赫格塞斯7日認可了這項努力，指出「整個流程必須以…MRAP的速度推進」。
五角大廈近來在其他努力中也有嘗試複製這種模式，以便快速因應中國入侵台灣的威脅、或迅速研發無人機群，但成效不一。
共和黨參議員韋克爾(Roger Wicker)讚揚赫格塞斯的改革，是「美國國防的扭轉情勢者，以確保美軍擁有必要的先進裝備來威懾中國和俄羅斯等對手。」
參議院軍事委員會主席韋克爾表示，他期望「在下次的國防授權法案(National Defense Authorization Act，NDAA)落實這些優先事項」。(編輯：宋皖媛)
其他人也在看
美退將籲台強化後備戰力 整合防空飛彈防禦系統
（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）總統賴清德日前表示，台灣將會仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。美退將分析，台灣確實需要投資建立全面整合的防空與飛彈防禦系統，也必須仿照以軍模式來打造後備軍力。中央社 ・ 11 小時前
蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林宜瑾對此表示，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。民進黨立委郭昱晴也指出，台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
鳳凰颱風北轉接近臺灣 水利署加強防汛整備
因應鳳凰颱風極可能穿越呂宋島後將北轉接近臺灣。10日下半天起至12...TCnews慈善新聞網 ・ 11 小時前
蕭美琴副總統在歐洲IPAC議會發表演說：台海和平攸關全球穩定
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表專題演說。這是台灣首度有現任副總統在歐洲議會正式發言，IPAC也在X發文形容這是一場「突破性演說」。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前
美台合製武器 技術複雜低優先
美國戰爭部負責政策的副次長提名人韋勒茲－葛林（Alexander Velez-Green），6日在聯邦參議院軍事委員會舉辦的人事聽證會上表示，美台共同生產武器，應側重於技術複雜度較低、且台灣已具備相關人力與生產基礎能力的項目。中時新聞網 ・ 17 小時前
鳳凰颱風逐日逼近 下週恐急轉衝向台灣｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播Tuhi Martukaw。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 11 小時前
獨家！心仍在花蓮 季連成Call光復鄉長「講這些事」！
論壇中心／綜合報導，第26號颱風「鳳凰」在8日凌晨增強為中度颱風，中央氣象署分析路徑，可能會從台灣登陸，並且提醒要注意「是否和東北季風交互作用」，對花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐又是一大威脅。行政院政務委員季連成表示，自己「早在一星期前」就注意這個熱帶低氣壓問題，在成形後、7日上午就跟光復鄉長林清水通過電話，示警堰塞湖最嚴峻狀況恐「提升到1500萬噸水量」，要及早做撤離規劃。季連成政委接受《台灣向前行》節目專訪時指出，打給光復鄉長林清水，主要是提醒他一下，因為馬太鞍溪堰塞湖危機沒有解除，現在仍有150萬噸的水，假定下大雨的話，雨勢將山壁的岩盤、土石沖刷崩落下來時，可能會形成一個新的堰塞湖，估算最嚴峻的狀況「可能會把150萬噸的水提升到1500萬噸」，如果溢流的話，會產生「每秒約4500公尺的水量」，衝擊力道非常大，所以今天才特別提醒鄉長，要開始做撤離規劃了。季連成進一步指出，堰塞湖的情境是非常緊急的，從溢流開始到撤離「大概只有一個半小時的時間」，如果在事先沒有做萬全的準備，臨時要在一個半小時內撤離保全戶相當困難，所以現在就開始要準備，早上提醒鄉長後，他也召集了各村里長來做準備工作。季連成也強調，針對堰塞湖，已經做了很多疏濬，目前已經疏濬了174立方的土石，也挖了寬度70公尺、深度5公尺的水槽，希望溢流下來的水能經過水槽流出去，不要碰到堤防，但是以防萬一，在做保全戶區域的時候，還是希望危險地區的鄉長、村長要履行撤離的行動。原文出處：向前行(影)／獨家！季連成心仍在花蓮 親揭Call光復鄉長「講這些事」！ 更多民視新聞報導盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...週刊爆黃國昌質詢涉對價收賄？律師揪「國蔥老師回應玄機」民視影音 ・ 8 小時前
影／彰基醫護團隊守護生命見證奇蹟 康橋中學親赴捐款感謝
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為感謝彰化基督教醫院醫療團隊從重大車禍中搶救生命，康橋國際學校顏同學及家長互傳媒 ・ 6 小時前
美軍再轟加勒比海疑似運毒船 擊斃3人累計至少70死
（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海再度攻擊一艘涉嫌運毒的船隻，導致3人喪生，讓華府備受爭議的反毒行動累計死亡人數至少達到70人。中央社 ・ 1 天前
應對全球威脅 美國防部大幅簡化武器採購流程
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天公布五角大廈武器採購方式的全面性改革，在全球威脅日增之際，讓軍方能更迅速地獲取技術。中央社 ・ 10 小時前
小心！「普發1萬」詐騙新招 男300萬黃金飛了
小心！「普發1萬」詐騙新招 男300萬黃金飛了EBC東森新聞 ・ 1 天前
美軍再襲加勒比海疑似運毒船 爭議反毒行動已釀至少70死
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)表示，美軍6日在加勒比海攻擊了另一艘疑似運毒船，導致3人喪命，使得華盛頓爭議性的反毒行動死亡人數上升到至少70人。 美國在9月上旬展開這類攻擊，鎖定加勒比海與太平洋東岸的船隻。專家表示，即使他們鎖定的是已知的毒販，此舉也相當於法外處決。 美國的攻擊至今已經摧毀了至少18艘船隻，但華盛頓尚未公布任何具體證據，證明其目標正在走私毒品或對美國構成威脅。 赫格塞斯在X公布了最新一次攻擊的空拍影片，他表示這起攻擊與過去幾次的攻擊一樣發生在國際水域，鎖定的是「一個指定恐怖組織運作的船隻」。 影片顯示一艘船在海上航行，隨後爆炸起火。 赫格塞斯說：「船上3名男性毒品恐怖份子被擊斃」，但他沒有提供進一步的身分資訊。 赫格塞斯寫道：「致所有威脅我們家園的毒品恐怖分子：如果你們想要活著，停止走私毒品。如果你們繼續走私致命毒品，我們將殺了你。」 與美國政府先前釋出的影片一樣，船體有一部分因為不明原因被模糊處理。中央廣播電台 ・ 1 天前
「普發1萬」詐騙新招！他誤信交出300萬元黃金：太可恨
普發1萬元詐騙案件頻傳，日前一名民眾接獲假冒郵局人員來電，聲稱其身分證被盜用冒領普發現金，經過一連串設計，最終被騙走價值300萬元的黃金。該民眾事後痛斥詐騙集團手法可恨，半輩子積蓄瞬間消失。中天新聞網 ・ 5 小時前
蕭美琴赴歐洲IPAC演說 外媒分析北京反應
[NOWnews今日新聞]台灣副總統蕭美琴，7日現身歐洲議會，在「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會期間，發表專題演說，強調國際體系的完整性和全球繁榮，有賴強韌而自由的台灣。對此，有外媒分析稱，恐...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
美國在南美洲週邊海域空襲已致69死 質疑聲漸增
美國自9月起在加勒比海和東太平洋以打擊運毒活動之名發動襲擊，至今已造成至少69人死亡，開始引發一些質疑。除了南美洲國家領袖，一些國會議員、法律專家和死者家屬要求美方拿出證據，證明死者確實涉及毒品活動。太報 ・ 10 小時前
台灣也可參考？菲律賓啟動大型軍演，測試三軍能否「堅守至少30天」、等待美國援軍抵達
菲律賓武裝部隊（AFP）近日啟動，本年度最大規模的聯合軍事演習，主要目標是強化自主防禦能力，同時檢驗新的指揮結構。但是馬尼拉此番最大驗收目的，是測試自家軍隊，能否達成「獨立作戰」至少30天的目標，或也可以稱為「獨自支撐」30天，藉由模擬敵人各種可能的攻擊行為，讓軍隊提前做好準備，應對潛在外部衝突。 然而，菲律賓這個測試演習的兩個假設，外來敵人應該就是、與之存......風傳媒 ・ 1 天前
石崇良不瞭解狀況！林俊憲認了補充保費被偷襲
衛福部擬推動健保補充保費制度改革，利息所得、股利所得及租金收入將從現行每月結算改為年度總計，引發民眾強烈反彈後，行政院昨（6日）晚間緊急踩剎車，對此民進黨籍立委林俊憲表示，類似牽涉到民眾權益的重大決策，一定要廣徵各方意見，這次衛福部的動作，連身為立委的他，都覺得是被偷襲了。中天新聞網 ・ 1 天前
普發現金詐騙已有5件！刑事局教戰防詐撇步
[NOWnews今日新聞]全民普發一萬，已在本（11）月5日起開放官網預先登記，相關詐騙手段也隨之而來，刑事警察局提醒，民眾待普發現金入帳之際，也須提高警覺，防範詐騙集團藉機行騙，而根據統計，詐騙集團...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
紐時：赫格塞斯清洗將領 美軍恐染黨派色彩
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯過去9個月已把20多名高階將領開除或調離要職。紐約時報指出，這種對軍中的大規模「清洗」，恐讓軍隊染上政治與黨派，是危險作法。中央社 ・ 8 小時前