五角大廈已批准援烏戰斧飛彈！但決定權仍在川普手上
美國五角大廈（Pentagon）已向白宮放行，批准向烏克蘭提供長程「戰斧巡弋飛彈」（Tomahawk cruise missile），認為此舉不會對美國的戰略庫存造成負面影響。不過最終是否執行，仍取決於美國總統川普（Donald Trump）的決定。這項消息來自3位熟悉內情的美國與歐洲官員。
據《CNN》報導，川普本月稍早在白宮與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）共進工作午餐時曾表示，他傾向不向烏克蘭提供該型飛彈，理由是「我們不希望把保衛自己國家的武器送出去。」
根據消息人士透露，美國參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）在川普與澤倫斯基會面前不久，就已將評估結果呈報白宮。澤倫斯基一直希望獲得戰斧飛彈，以打擊深入俄羅斯境內的油氣與能源設施。該型飛彈射程約達1,600公里。
這項評估結果讓歐洲盟國振奮不已。2名歐洲官員指出，美方既已確認庫存無虞，便少了拒絕提供飛彈的藉口。川普在與澤倫斯基會面前幾天，甚至公開表示，美國「擁有大量戰斧飛彈」，可能考慮提供給烏克蘭。
然而，幾天後情勢急轉直下。川普在與澤倫斯基於白宮的工作午餐開場發言中強調，美國「需要這些戰斧飛彈」。隨後，他在閉門會談中明確告訴澤倫斯基，美國暫時不會提供，至少「目前不會。」
據《CNN》報導，川普的態度轉變發生在他與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）通話後的1天。普丁在電話中警告說，戰斧飛彈若被部署，將能打擊莫斯科（Moscow）與聖彼得堡（St. Petersburg）等主要城市，雖然對戰場實際影響有限，但會嚴重損害美俄關係。
消息人士指出，川普並未完全排除提供戰斧飛彈的可能性。美國政府已擬妥計畫，一旦川普下令，可立即執行對烏供應。近幾週以來，川普對普丁遲遲不願認真推動和平談判感到挫折，於是批准對俄羅斯石油企業的新一輪制裁，並暫時取消原定在布達佩斯（Budapest）舉行、以烏克蘭為主題的雙邊會晤。
儘管五角大廈認為庫存安全無虞，美國國防官員仍在研議如何協助烏克蘭受訓與部署這些飛彈。消息人士表示，若要讓烏軍能有效運用，仍有若干操作問題待解。
其中最大疑問之一，是烏克蘭將如何發射這些飛彈。戰斧巡弋飛彈通常由水面艦或潛艇發射，但烏克蘭海軍實力已嚴重削弱，因此可能需以陸基方式進行。美國海軍陸戰隊與陸軍已研發出地面發射系統，可作為潛在方案提供烏方。
即使美國不願提供這些發射平台，歐洲官員仍認為烏克蘭有能力自行尋找替代方案。1名官員指出，烏克蘭工程師先前就曾成功改裝英國提供的「暴風影」（Storm Shadow）飛彈，使其能與烏軍老舊的蘇聯時期戰機相容。
澤倫斯基本週稍早在社群平台X上表示，烏克蘭期望在年底前擴展長程打擊能力，以「在公平條件下結束戰爭」，「全球制裁與我們的精準打擊正逐漸同步，讓戰爭得以在對烏克蘭公平的條件下結束。我們的深層打擊目標必須在年底前完全鎖定，包括擴大長程打擊範圍。」
