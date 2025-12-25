五角大廈年度報告曝：中國軍力歷史性擴張「使美國脆弱不堪」
1份五角大廈報告指出，中國在航空母艦、第6代戰機（Sixth-generation Fighter）以及核武庫方面的發展，顯示北京的軍事力量出現「歷史性」的增長，並使美國變得「愈來愈脆弱」。這份即將提交美國國會的年度報告同時表示，華府並未對北京採取強硬對抗的戰略。
據《南華早報》報導，這份於美東時間23日公布、長達100頁的《涉及中華人民共和國的軍事與安全發展》（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China）報告指出：「我們不尋求扼殺、支配或羞辱中國……我們僅僅是要阻止任何國家在印太地區支配我們或我們的盟友。」
報告補充：「中國歷史性的軍事擴張，已使美國本土變得愈來愈脆弱。」內容還引述北京持續擴張的核武、海上與傳統長程打擊能力，以及網路與太空能力，這些力量「足以直接威脅美國人的安全。」
報告指出，中國人民解放軍海軍（People’s Liberation Army Navy）計畫在2035年前建造6艘航空母艦，將總數由目前的3艘增加至9艘，超出外界先前的預期。
這項預測出現在中國最先進航空母艦「福建艦」服役1個月之後。隨著福建艦服役，中國成為繼美國之後，第2個操作配備電磁彈射系統航母的國家。
報告同時預測中國將發展多項先進武器系統，並指出北京的第6代戰機可能在2035年正式服役。相較之下，華府預估自身的第6代戰機「F-47」將於2029年服役。
此外，報告也談及解放軍的核威懾力量，指出其「仍按計畫在2030年前擁有超過1,000枚核彈頭」。即便核武成長速度在去年放緩，2024年的彈頭數量仍維持在600多枚的低段區間。
對此，清華大學國際安全與戰略研究中心（Centre for International Security and Strategy）高級研究員、解放軍退役大校周波表示，中國核力量的成長「是因為原始基礎太小」，並不代表「我們想在數量上與美國平起平坐。」
周波同時也反駁報告中關於中國具備打擊美國本土能力的說法，強調解放軍「既未在美國本土附近行動，也沒有這樣的意圖。」
這份在聖誕節前夕23日晚間低調發布的報告指出，美國的目標是強大到讓對手連發動侵略的念頭都不會出現，「因此對方才會偏好和平並維持狀態。」
延續美國總統川普（Donald Trump）政府反覆強調的論述，報告主張，美中軍事關係在華府現任領導下，已處於多年來罕見的良好狀態，「在川普總統的領導下，美中關係比多年來任何時候都更為強健。」同時補充，五角大廈將「支持相關努力」，在此基礎上持續與中國人民解放軍建立互動。
報告表示：「我們將透過開放更廣泛的軍事對軍事溝通管道來實現這一點，重點放在戰略穩定以及更廣泛的衝突降級和局勢緩和。我們也將尋求其他方式，清楚表達我們的和平意圖。」
報告同時指出，中國不斷提升的軍事能力可能引發關切與潛在的不穩定性，並將北京的核心軍事戰略描述為透過「國家總體戰」來擊敗美國，也就是動員全國力量的整體動員戰略。
該份報告還指出，中國軍方持續朝3項2027年目標穩步推進：包括：具備對台灣取得「戰略決定性勝利」的能力；在核武及其他戰略領域取得對美國的「戰略制衡」；以及對其他區域國家形成「戰略威懾與控制」。
針對武統台灣，報告也列出北京可能採取的4種軍事選項，包括「低於戰爭門檻的脅迫」、「聯合火力打擊行動」、「聯合封鎖行動」以及「聯合登島作戰行動」。
對此，周波表示，實現與台灣統一的方式「並不完全取決於我們」，「更多取決於台灣當局」。他補充：「我們仍然對和平統一抱持希望，並且具備最大的誠意，因為這毫無疑問符合中國大陸的利益。」周波也呼籲華府更清楚表態，支持台灣「在九二共識的框架下與大陸保持溝通」，也就是承認只有1個中國。
與此同時，五角大廈報告評估了解放軍反腐行動對其戰備狀況的影響，指出過去不當的裝備採購行為曾導致「能力缺口」。這場反腐行動在領導層更迭之際，「造成了組織優先順序的不確定性，以及這些優先順序缺乏延續性」。不過，報告也補充，這些變化「可能為未來解放軍的長期整體改善奠定基礎。」
年度報告指出，北京與莫斯科持續深化關係，可能「源於雙方共同對抗美國的利益」，但同時也強調，彼此間的相互不信任削弱了合作程度。
該報告發布的數週前，美國亦公布了新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），新版NSS同樣在週五低調發布，內容較少聚焦中國，而更著重國內議題，以及政府所稱的「門羅主義川普推論」（Trump Corollary to the Monroe Doctrine），也就是強調西半球的戰略重要性。
分析人士指出，23日公布的這份報告似乎是在相對倉促的情況下完成，全文缺乏目錄，部分段落也顯得過時。例如，報告仍提及中朝關係冷淡、「高層交流有限」，卻未提到北韓領導人金正恩早在中國93閱兵中高調現身。
此外，報告對解放軍武器能力的評估，也未涵蓋多項在北京93閱兵中亮相的新式武器，包括先進的無人作戰系統與戰略核飛彈。儘管如此，分析人士仍認為，該報告仍提供了理解五角大廈與白宮如何看待雙邊關係的重要線索。
全球最大的政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）資深分析師、前美國駐遼寧瀋陽領事館官員Jeremy Chan表示：「報告的基調明顯對中國較為建設性，強調雙邊關係『比多年來任何時候都更強健』。」他指出，儘管這項說法值得質疑，但也顯示川普如何看待其對中政策，以及他不願提出任何可能破壞去年10月川習會成果的主張。
Jeremy Chan補充，報告承認中國的軍事企圖與穩定進展，但並未過度推演遙遠的未來，「中國的力量投射走向全球，只是時間問題。這種對中國軍事能力擴張的認知，將對美國在西太平洋的防衛承諾產生深遠影響。」
中國人民大學（Renmin University of China）國際關係教授時殷弘則表示，北京與華府「其實都對當前的中美關係狀況不滿」，因此在川普任內雙邊關係「比多年來任何時候都更強健」的說法只是「空話」。
他進一步指出，「所有美國武器系統，以及其盟友的武器，都是以遏制中國為目標」。因此，他認為，華府聲稱將在印太地區「以實力而非對抗來實現威懾」，「完全不可能說服1個對美國高度不信任的中國。」
看更多 CTWANT 文章
57歲英雄余家昶捨身救人！ 余母：事情是張文做的，跟他爸媽沒有關係
國小老師獻花問「壓抑多久了？」 痛斥張文讓父母成替罪羔羊該當何罪
網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？
其他人也在看
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 140
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 78
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 70
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 165
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 58
張文金主不只媽？還能ATM存錢、訂血腥漫畫 10萬頂規筆電48數碼難解
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，不過他的戶頭有小額存款，甚至砸大錢購買電競筆電、訂閱血腥漫畫，警方也懷疑背後金流不只母親。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 47
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 141
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 17 小時前 ・ 130
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
「龍眼沒分到」放話走著瞧！張文暴戾之路早有跡象 保全被開除原因曝光
發生於 19 日的台北車站及中山站隨機殺人案，嫌犯張文以極其殘酷的手段奪走 3 條無辜人命，被外界視為「鄭捷模仿犯」，甚至手段有過之而無不及，張文過去在台中的黑歷史也逐一浮現。據了解，其暴戾性格早在擔任社區保全時就已顯露，當時他竟僅因「沒分到住戶送的龍眼」，就對同事發出死亡威脅，最終不僅被辭退，更因此鬧上法庭。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 43
不是媽媽金援！張文作案前「突有3985元神祕款項」入帳 檢警追金流
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷。張文自從被空軍汰除後，曾擔任一年保全工作，而後便沒有薪資...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 74
禾浩辰求婚影片曝光！ 吳品潔落淚談「甜蜜細節」：你是這麼好的人
禾浩辰24日宣布向女友吳品潔求婚成功，身為這場浪漫求婚中的女主角，吳品潔在傍晚左右，也曬出被求婚時的影片，幸福地說：「每個日子，我都知道你是這麼好、這麼溫柔的人。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前 ・ 4
張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 23
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 291
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆89名員工明年2月解雇
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。傍晚重訊再度公告將於2026年2月資遣桃園龜山廠約89名生產相關員工。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前 ・ 81
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 422
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 10