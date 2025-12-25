五角大廈年度報告曝：中國軍力歷史性擴張「使美國脆弱不堪」

中國首艘國產航空母艦「山東艦」。（圖／達志／美聯社）

1份五角大廈報告指出，中國在航空母艦、第6代戰機（Sixth-generation Fighter）以及核武庫方面的發展，顯示北京的軍事力量出現「歷史性」的增長，並使美國變得「愈來愈脆弱」。這份即將提交美國國會的年度報告同時表示，華府並未對北京採取強硬對抗的戰略。

據《南華早報》報導，這份於美東時間23日公布、長達100頁的《涉及中華人民共和國的軍事與安全發展》（Military and Security Developments Involving the People’s Republic of China）報告指出：「我們不尋求扼殺、支配或羞辱中國……我們僅僅是要阻止任何國家在印太地區支配我們或我們的盟友。」

廣告 廣告

報告補充：「中國歷史性的軍事擴張，已使美國本土變得愈來愈脆弱。」內容還引述北京持續擴張的核武、海上與傳統長程打擊能力，以及網路與太空能力，這些力量「足以直接威脅美國人的安全。」

報告指出，中國人民解放軍海軍（People’s Liberation Army Navy）計畫在2035年前建造6艘航空母艦，將總數由目前的3艘增加至9艘，超出外界先前的預期。

這項預測出現在中國最先進航空母艦「福建艦」服役1個月之後。隨著福建艦服役，中國成為繼美國之後，第2個操作配備電磁彈射系統航母的國家。

報告同時預測中國將發展多項先進武器系統，並指出北京的第6代戰機可能在2035年正式服役。相較之下，華府預估自身的第6代戰機「F-47」將於2029年服役。

此外，報告也談及解放軍的核威懾力量，指出其「仍按計畫在2030年前擁有超過1,000枚核彈頭」。即便核武成長速度在去年放緩，2024年的彈頭數量仍維持在600多枚的低段區間。

對此，清華大學國際安全與戰略研究中心（Centre for International Security and Strategy）高級研究員、解放軍退役大校周波表示，中國核力量的成長「是因為原始基礎太小」，並不代表「我們想在數量上與美國平起平坐。」

周波同時也反駁報告中關於中國具備打擊美國本土能力的說法，強調解放軍「既未在美國本土附近行動，也沒有這樣的意圖。」

這份在聖誕節前夕23日晚間低調發布的報告指出，美國的目標是強大到讓對手連發動侵略的念頭都不會出現，「因此對方才會偏好和平並維持狀態。」

延續美國總統川普（Donald Trump）政府反覆強調的論述，報告主張，美中軍事關係在華府現任領導下，已處於多年來罕見的良好狀態，「在川普總統的領導下，美中關係比多年來任何時候都更為強健。」同時補充，五角大廈將「支持相關努力」，在此基礎上持續與中國人民解放軍建立互動。

報告表示：「我們將透過開放更廣泛的軍事對軍事溝通管道來實現這一點，重點放在戰略穩定以及更廣泛的衝突降級和局勢緩和。我們也將尋求其他方式，清楚表達我們的和平意圖。」

報告同時指出，中國不斷提升的軍事能力可能引發關切與潛在的不穩定性，並將北京的核心軍事戰略描述為透過「國家總體戰」來擊敗美國，也就是動員全國力量的整體動員戰略。

該份報告還指出，中國軍方持續朝3項2027年目標穩步推進：包括：具備對台灣取得「戰略決定性勝利」的能力；在核武及其他戰略領域取得對美國的「戰略制衡」；以及對其他區域國家形成「戰略威懾與控制」。

針對武統台灣，報告也列出北京可能採取的4種軍事選項，包括「低於戰爭門檻的脅迫」、「聯合火力打擊行動」、「聯合封鎖行動」以及「聯合登島作戰行動」。

對此，周波表示，實現與台灣統一的方式「並不完全取決於我們」，「更多取決於台灣當局」。他補充：「我們仍然對和平統一抱持希望，並且具備最大的誠意，因為這毫無疑問符合中國大陸的利益。」周波也呼籲華府更清楚表態，支持台灣「在九二共識的框架下與大陸保持溝通」，也就是承認只有1個中國。

與此同時，五角大廈報告評估了解放軍反腐行動對其戰備狀況的影響，指出過去不當的裝備採購行為曾導致「能力缺口」。這場反腐行動在領導層更迭之際，「造成了組織優先順序的不確定性，以及這些優先順序缺乏延續性」。不過，報告也補充，這些變化「可能為未來解放軍的長期整體改善奠定基礎。」

年度報告指出，北京與莫斯科持續深化關係，可能「源於雙方共同對抗美國的利益」，但同時也強調，彼此間的相互不信任削弱了合作程度。

該報告發布的數週前，美國亦公布了新版《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），新版NSS同樣在週五低調發布，內容較少聚焦中國，而更著重國內議題，以及政府所稱的「門羅主義川普推論」（Trump Corollary to the Monroe Doctrine），也就是強調西半球的戰略重要性。

分析人士指出，23日公布的這份報告似乎是在相對倉促的情況下完成，全文缺乏目錄，部分段落也顯得過時。例如，報告仍提及中朝關係冷淡、「高層交流有限」，卻未提到北韓領導人金正恩早在中國93閱兵中高調現身。

此外，報告對解放軍武器能力的評估，也未涵蓋多項在北京93閱兵中亮相的新式武器，包括先進的無人作戰系統與戰略核飛彈。儘管如此，分析人士仍認為，該報告仍提供了理解五角大廈與白宮如何看待雙邊關係的重要線索。

全球最大的政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）資深分析師、前美國駐遼寧瀋陽領事館官員Jeremy Chan表示：「報告的基調明顯對中國較為建設性，強調雙邊關係『比多年來任何時候都更強健』。」他指出，儘管這項說法值得質疑，但也顯示川普如何看待其對中政策，以及他不願提出任何可能破壞去年10月川習會成果的主張。

Jeremy Chan補充，報告承認中國的軍事企圖與穩定進展，但並未過度推演遙遠的未來，「中國的力量投射走向全球，只是時間問題。這種對中國軍事能力擴張的認知，將對美國在西太平洋的防衛承諾產生深遠影響。」

中國人民大學（Renmin University of China）國際關係教授時殷弘則表示，北京與華府「其實都對當前的中美關係狀況不滿」，因此在川普任內雙邊關係「比多年來任何時候都更強健」的說法只是「空話」。

他進一步指出，「所有美國武器系統，以及其盟友的武器，都是以遏制中國為目標」。因此，他認為，華府聲稱將在印太地區「以實力而非對抗來實現威懾」，「完全不可能說服1個對美國高度不信任的中國。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

57歲英雄余家昶捨身救人！ 余母：事情是張文做的，跟他爸媽沒有關係

國小老師獻花問「壓抑多久了？」 痛斥張文讓父母成替罪羔羊該當何罪

網問「89為何不去擋砍人嫌犯」 他神回：我們看起來會去誠品嗎？