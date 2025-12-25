五角大廈年度報告 中共擴軍威脅美本土

記者丘學陞／綜合報導

美國五角大廈23日公布最新版《中共軍力報告》，直指共軍正在進行「空前未有的軍事擴張」，同時持續擴增洲際彈道飛彈與核武彈頭規模，不僅直接威脅美國本土，還意圖片面改變西太平洋現狀、取代美國國際地位。

歷史性軍事擴張 嚴重威脅印太

這份由美國國會授權撰寫的報告，23日發布在五角大廈網站，是川普第2任期的首份《中共軍力報告》。報告指出，中共持續將美國視為主要假想敵，傾全國之力發展現代化軍備，除大幅擴增陸海空傳統武力，還斥資研發極音速武器、遠程打擊、核武、太空、網路、人工智慧和生物技術等先進科技，堪稱歷史性的軍事擴張。評估中共將在2035年前擁有9艘航艦，並於2049年形成頂尖戰力，進而挑戰美國國際地位、掠取區域甚至全球霸權。

廣告 廣告

報告說，共軍目前擁有逾600枚核彈頭，近期更在西北部3處飛彈基地新部署超過100枚「東風-31」洲際彈道飛彈（ICBM），對美國本土構成實質威脅。內文也關注中共屢屢透過「伏特颱風」（Volt Typhoon）等駭客組織發動網攻，威脅關鍵基礎設施與政府運作，足以干擾美軍防衛作戰，對印太區域形成嚴峻威脅。

犯臺野心續增 意圖改變區域現狀

報告也示警，中共犯臺野心續增，將視不同考量採取「低於戰爭門檻的脅迫性行動」、「遠程精確火力打擊」、「大規模海上封鎖」、「陸海空三棲作戰」等4類侵略手段，尤其共軍在2027年底前建構強大侵略武力後，更有可能以大規模軍事手段，達成統一野心；同時意圖藉此改變區域局勢，對周邊區域國家達成「戰略嚇阻與控制」、同時對美形成「戰略制衡」目標。

日本內閣官房長官木原稔25日表示，中共以不透明方式擴張先進飛彈與核武軍力，日方將密切關注、以冷靜與堅定態度應對。我國防部副部長徐斯儉24日也說，這份報告證實面臨威脅的不只臺灣，而是整個第一島鏈，臺灣有責任維護印太地區和平與穩定，因此需要加速建設國防戰力。

五角大廈年度《中共軍力報告》指出，共軍正進行歷史性擴張，使美國本土變得日益脆弱。（取自五角大廈網站）

中共持續擴建兩棲艦艇，意圖在2027年為「武統臺灣」做併吞準備。（達志影像／Newscom資料照片）