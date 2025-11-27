五角大廈建議將阿里巴巴 百度 比亞迪列入「中國軍工企業名單」

火報記者 陳銳/報導

根據彭博社報道，美國五角大廈已建議將阿里巴巴集團、百度及比亞迪列入《美國國防授權法》所規範的「第 1260H 條款名單」，原因是這些企業被認為在某種程度上協助中國軍方。

報道指出，目前尚不清楚阿里巴巴、百度與比亞迪是否已正式被納入清單。1260H 名單每年更新，列載美國政府認為與中國軍方有關聯、且在美國境內具有商業活動的企業。今年 1 月公布的最新版本共有 134 家公司，包括騰訊與寧德時代等大型企業。

廣告 廣告

三家公司是否列入名單仍未確認，1260H 清單每年更新，最新共有134家企業，包括騰訊、寧德時代。圖:istockphoto

儘管被列入名單並不會立即導致禁令或制裁，但此舉可能對企業聲譽造成衝擊，同時向美國企業釋出明確警訊，提醒其在與這些公司合作時需注意潛在風險。

報導還稱，除了阿里巴巴、百度與比亞迪之外，還有五家公司同樣值得被納入名單，包括 Eoptolink、華宏半導體、RoboSense、藥明康德以及中際旭創。

阿里巴巴則在聲明中強調，公司「並非中國軍工企業，也不屬於任何軍民融合戰略」，並表示沒有理由將其列入 1260H 名單。阿里巴巴補充，被列名亦不會影響其在美國及全球的正常業務運作，因其並未從事與美國軍事採購相關的業務。