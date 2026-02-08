五角大廈怒斬哈佛合作！直指校方「反猶且仇美」 全面封殺軍事教育往來

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於本月 6 日宣布終止國防部與哈佛大學之間所有針對現役軍人的專業軍事教育（PME）、獎學金及證書課程。 圖: 哈佛大學官方臉書

[Newtalk新聞] 美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）於本月 6 日宣布，將自即日起至 2026-27 學年，終止國防部與哈佛大學之間所有針對現役軍人的專業軍事教育（PME）、獎學金及證書課程。此舉被視為政府對哈佛大學等頂尖院校施壓的最新升級行動，起因於政府對哈佛校內支持巴勒斯坦示威、多元化政策等多項議題的不滿，赫格塞斯更指控哈佛從事「仇美活動」並具反猶太主義傾向。

美國國防部長赫格塞斯透過社交媒體平台 X 正式發布終止與哈佛大學軍事教育合作的消息，明定該政策適用於未來報名課程的現役軍人，現有學員則不受影響，可繼續完成學業。赫格塞斯本人畢業於哈佛甘迺迪學院，擁有公共政策碩士學位，其決策引發外界關注。他進一步表示，五角大廈將在未來數週全面評估與其他大學的類似合作計劃，暗示此舉可能僅為系列施壓行動的開端。

廣告 廣告

美國國防部長赫格賽斯 圖：翻攝自美國作戰部Ｘ

川普政府長期以來因多項爭議問題對哈佛大學等頂尖學府展開打壓，包括校園內支持巴勒斯坦、抗議以色列攻擊加薩的示威活動，以及多元化計劃、跨性別政策與氣候倡議等議題。赫格塞斯在聲明中直接指控哈佛從事「仇美活動」，並以該校支持巴勒斯坦的抗議行動為例，指其具有反猶太主義傾向。

哈佛大學方面對此次合作終止反應低調，發言人引導媒體查閱該校與美軍關係歷史的頁面，其中強調哈佛自美國建國以來在軍事傳統中扮演「重要角色」。然而，這並未緩解雙方之間的緊張關係。此前，哈佛大學曾因川普政府試圖凍結其聯邦資金而提起訴訟，雙方對該校政策的爭議至今未能達成協議。川普本週更公開表示，正要求哈佛大學支付 10 億美元以了結相關調查。

川普本週更公開表示，正要求哈佛大學支付 10 億美元以了結相關調查。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

部分常春藤盟校已選擇與川普政府達成協議，例如哥倫比亞大學同意向政府支付逾 2.2 億美元，布朗大學亦同意支付 5000 萬美元用於支持當地勞動力發展，以換取政府對其政策的妥協。這些案例反映出川普政府透過財政與合作關係雙重手段，對高等院校施加壓力，以實現其政策目標。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統

美議員對藍白擋國防預算「深感失望」 國民黨5聲明要美方敦促綠幫軍人加薪