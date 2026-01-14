五角大廈投資320億入股L3Harris新公司 強化薩德與飛彈發動機供應

金融時報13日報導，五角大廈投資10億美元在L3 Harris的火箭發動機業務，希望確保飛彈發動機供應。圖為L3 Harris推出的「紅狼」飛彈。（資料照片／取自L3 Harris）



金融時報13日報導，五角大廈正向美國軍事承包商L3 Harris的火箭發動機業務投資10億美元（約320億新台幣）以加強包括愛國者飛彈、戰斧飛彈和薩德反飛彈系統在內的關鍵發動機供應。

五角大廈投資L3 Harris 大致流程為何？

報導指出，這筆10億美元的投資將用於L3 Harris飛彈解決方案業務的可轉換優先股，作為交易的一部分，該業務將被分拆成一家獨立的公司。這家新公司的首次公開募股（IPO）預計在2026年下半年進行，屆時五角大廈持有的優先股將轉換為普通股，使其成為主要投資人。13日紐約開盤前，L3 Harris的股價上漲了12%。

廣告 廣告

五角大廈稱這筆L3 Harris交易為「里程碑」投資，並表示這是第一個此類直接與供應商達成的協議。負責採購與支援的國防部次長杜飛（Michael Duffey）表示：「這意味著我們不僅僅是開出一張支票希望它能增加工業基礎產能，我們還直接持有L3 Harris公司正在創建的新上市公司股份。這種股權結構讓美國人民能夠共享其未來的成功。」

杜飛指出：「我們重視競爭，也期待在這個產業基礎中增加競爭，但資格認證需要時間。」

入股承包商引關注 美政府入主軍工業？

但這筆交易也引發了潛在利益衝突的疑慮，因為五角大廈正在入股自身承包商，而該產業的主要客戶是美國政府。L3 Harris執行長庫巴西克（Chris Kubasik）表示，五角大廈不會進入新公司的董事會，也不會參與其管理運作，「這純粹是一項經濟投資」，並且公司認為這筆交易是「公平的」。

總部位於華盛頓的政經研究公司Capital Alpha Partners分析師卡蘭（Byron Callan）表示，這項投資引發了人們對國防工業競爭的質疑：「這是否表示某種偏袒，哪怕只是暗示性的。因為還有像諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman）和Anduril等公司也涉足火箭發動機業務。競爭格局究竟會如何平衡？這還是個未知數。」

諾斯洛普格拉曼成立於1994年，是在美國從事國防、航空與高科技電子系統開發的公司，著名產品有B-2隱形轟炸機與RQ-4「全球鷹」（Global Hawk）無人機。Anduril則為2017年成立的美國國防新創公司，主要研發無人偵察系統、邊境監控與防禦系統以及火箭與飛彈防禦輔助系統。

更多上報報導

美國批准輝達H200晶片銷往中國 北京卻說「必要時」才讓企業購買

范斯會見格陵蘭與丹麥外長前夕 格陵蘭總理重申無意選邊美國

川普籲伊朗人繼續抗爭「援助即將到來」 美使館促公民儘速離境