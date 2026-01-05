五角大廈披薩指數又上升！Polymarket有變化

▲五角大廈披薩指數開源帳號觀察到，位於五角大廈披薩周遭的披薩店，訂單量悄悄在美東時間4日深夜上漲。（圖／翻攝自@pizzintwatchX）

[NOWnews今日新聞] 美軍3日突襲委內瑞拉，逮捕被通緝的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，在美軍展開行動前，被視為五角大廈加班指標的「五角大廈披薩指數」3日凌晨發生一波訂單激增，引發議論。未料，在台灣時間今（5日）中午12點許（美東時間4日深夜11點許），五角大廈附近披薩店的生意又突然大幅上升。

五角大廈披薩指數（Pizza Meter）是一個結合（公開來源情報工具）的非正式指標，在社群平台X上，五角大廈披薩報告帳號擁有25萬名追隨者，透過開源數據分析觀察五角大廈周邊多家披薩店、同志酒吧、運動酒吧的客流量、活動熱度，透過繁忙程度，如披薩訂單激增，可能代表國防人士在五角大廈加班，判斷五角大廈官員的動態。過去曾有多次在觀察到當地周邊披薩店出現異常忙碌後，美國隨即展開大規模軍事行動的案例。

不過，五角大廈周邊的披薩店訂單增加，是否能與五角大廈正在「幹大事」劃上等號，美國國防部從未予以認可，美國國防部長赫格塞斯去年10月曾戲稱，自己想過在某一晚訂很多披薩，把大家都搞暈。「例如某個週五晚上，你會看到一堆達美樂的訂單，那可能就是我在用某個App隨便亂點，就是要讓大家措手不及。」

值得注意的是，「五角大廈披薩觀測」（P Pentagon Pizza Watch）X帳號今日又觀察到，距離五角大廈2.3英里的Papa John披薩店客流量暴增，達到1250%，在美國對委內瑞拉展開行動前，Papa John披薩店當時的客流量增加770%；此外，距離五角大廈1英里的披薩店也報告客流量增加313%，距離五角大廈最近的披薩店 Nighthawk Brewery & Pizza 的客流量持續高於平均。

而在預測平台Polymarket上，關於伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）是否會在今年6月30日前倒台的賭注開始出現增加，機率由原先的19%-25%，一度上升到33%；預測哈米尼政權將在2026年最後一天前垮台的機率更是飆升到48%。

