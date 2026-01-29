五角大廈披薩指數狂飆！伊朗警告美若動武 即刻打擊特拉維夫心臟地帶

中東情勢已瀕臨全面衝突的引爆點，美伊雙方在軍事與外交上的博弈已進入最高警戒狀態，圖為伊朗最高領袖哈米尼。（翻攝自哈米尼X）

中東情勢已瀕臨全面衝突的引爆點，美伊雙方在軍事與外交上的博弈已進入最高警戒狀態。伊朗最高領袖哈米尼的高級顧問沙姆哈尼28日透過社群平台發出極其強硬的訊號，他特別以希伯來語、波斯語及英語3種文字直接向美國與以色列叫陣。

沙姆哈尼強調，所謂「有限打擊」的說法完全是美方的幻想，德黑蘭已達成共識，任何來自美國、不論規模大小或源自何處的軍事行動，都將被視為開戰宣言。他明確警告，伊朗的回應將是即刻且前所未有的，目標不僅鎖定美軍，更將直擊以色列特拉維夫的核心地帶及其所有支持者。

面對伊朗的強烈威脅，美國總統川普持續透過社群平台施壓，證實一支由「林肯號」航空母艦領軍的龐大艦隊正以極高速度與戰鬥意志駛向伊朗。川普以近期捕獲委內瑞拉領導人馬杜洛的行動為例，警告伊朗必須認清現實並儘速坐回談判桌達成「無核協議」。

就在川普發出警告後不久，社群媒體上也出現了令人不安的徵兆；長期觀察軍事動向的「五角大廈披薩指數」在當地時間28日晚間揭露，五角大廈周邊披薩店的客流量出現異常激增。這項非正式指標過去常被視為美軍官員正連夜加班處理重大軍事行動的前奏，進一步推升了外界對美國即將發動新一波攻勢的聯想。

美國國務卿盧比歐在參議院聽證會上也補充指出，伊朗政權目前正處於經濟崩盤、民怨沸騰的極度脆弱期。雖然美軍在中東部署的數萬名官兵正處於伊朗飛彈的射程範圍內，但盧比歐強調，美軍近期的增援是確保盟友安全與防禦能力的必要措施，總統更握有發動預防性保護行動的決策權。

在外部軍事壓力不斷升級的同時，伊朗國內也展現出備戰姿態。伊朗總統佩澤什基安近期啟動了緊急應變機制，下令將決策權力下放至各省省長，並簡化官僚程序以加速基本物資進口。外界分析認為，這套去中心化的治理模式是為了防範德黑蘭高層一旦遭到暗殺或「斬首」後，國家仍能維持運作。此外，伊朗革命衛隊更發出嚴厲通牒，暗示若遭受攻擊，不排除危及荷莫茲海峽的石油運輸，並警告若鄰國提供領土或領空協助美軍，將被視為敵對國家。

目前，伊朗與美軍分別在荷莫茲海峽與中央司令部責任區進行實彈與戰備演習，雙方在空域與海域上的對峙已讓局勢降至冰點。

