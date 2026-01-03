五角大廈披薩訂單激增 早預示川普突襲委國？網熱議

非官方指標「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）出現異常。（示意圖／翻攝自pexels）





美國總統川普（Donald Trump）近日下令對委內瑞拉多處軍事設施進行突襲。與此同時，非官方指標「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）也出現異常，五角大廈周邊披薩店訂單數量飆升，與空襲時間幾乎同步，引發網路熱議。

川普突襲委內瑞拉！空襲前披薩訂單異常激增

根據外媒報導及網站「pizzint.watch」數據顯示，華盛頓特區跨年假期期間，五角大廈周遭的披薩店訂單量異常攀升，其中「Pizzato Pizza」深夜訂單更突破歷史新高，甚至超過平日尖峰時段。與此同時，部分地區防禦狀態（DEFCON）也被上調至第4級，僅次於戰爭邊緣的警戒層級。

X平台帳號「Pentagon Pizza Report」指出，這種異常訂單飆升與突襲時間高度重合，因此外界認為該指標具參考價值。「Pentagon Pizza Report」表示，披薩訂單的突增往往暗示內部運作進入高壓或緊急模式。此次訂單激增時間點，幾乎與川普下令空襲委內瑞拉同步，讓外界認為該項指標又再次反映情事勢。

「五角大廈披薩指數」的起源？

「五角大廈披薩指數」起源於冷戰時期。當時有人發現，每當國防部進入夜間加班或特殊運作階段，周邊披薩店的外送與外帶訂單便會出現短時間的激增。「Pentagon Pizza Report」分析，當軍方啟動夜間或非例行作業，「pizzint.watch」的數據也會跟著有動作，成為一種非官方但具有觀察價值的輔助指標。

雖然五角大廈曾出面澄清，強調這僅屬巧合，但歷史上多起重大軍事行動前後，周邊披薩店的訂單激增現象屢次出現，成為軍事分析與社群討論的熱門話題。儘管該指數並非官方情報來源，但在特殊時刻，披薩訂單的異常升高仍引發網路熱議，讓社群媒體對此次突襲行動提前展開各種推測與討論。

