五角大廈推動採用AI技術 將導入Grok餵美軍數據

（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，馬斯克（Elon Musk）旗下的人工智慧（AI）聊天機器人Grok，將加入谷歌（Google）的AI引擎行列，共同在五角大廈的網絡中運作。

美聯社報導，這是美國軍方更廣泛計畫的一部分，以將盡可能多的軍方數據導入仍在發展的AI技術。

赫格塞斯（Pete Hegseth）在馬斯克位於德州南部的太空探索科技公司（SpaceX）發表演說時表示：「很快，我們部門體系的每一個非機密與機密網路中，都將擁有世界領先的AI模型。」

數天前，嵌入馬斯克旗下社群平台X的Grok，才因在未經同意下生成高度色情化的深偽（deepfake）影像，而引發全球強烈反彈與審查。

馬來西亞與印尼已封鎖Grok，英國的獨立網路安全監察機構也於今天宣布將展開調查。目前Grok已將影像生成與編輯功能限制為付費使用者才能使用。

赫格塞斯說，Grok將於本月稍晚在戰爭部內部上線，並宣布他將提供軍方資訊科技（IT）系統中的「所有適合數據」供「AI利用」。他也說，來自情報資料庫的數據也將輸入AI系統。

赫格塞斯積極推動採用仍在發展的AI技術，與拜登政府的做法形成對比。拜登政府雖然敦促聯邦機構制定AI的政策與用途，但同時也對AI遭到濫用保持警惕。官員表示，必須制定規範，確保能用於大規模監控、網路攻擊或甚至致命自主設備的AI技術，能被負責任地使用。

拜登政府於2024年底制定一個架構，指示國家安全機構擴大使用最先進的AI系統，但禁止某些用途，例如違反憲法保障公民權利的應用，或任何可自動部署核武的系統。目前還不清楚這些限制在川普任內是否仍然有效。

赫格塞斯在演講中提到精簡與加速軍事技術創新的必要性，他說：「我們需要創新從各處湧現，並帶著速度與目標不斷進化。」

他指出，五角大廈擁有「橫跨20年軍事與情報行動中經實戰驗證的作戰數據」。赫格塞斯表示：「AI的優劣取決於接收到的數據，而我們將確保這些資料準備好。」

赫格塞斯說，他希望五角大廈內部的AI系統是負責任的，但他接著補充，他將排除任何「不會允許你打仗」的AI模型。

赫格塞斯指出，他對軍事AI系統的願景是，這些系統運作時「不受限制合法軍用應用的意識型態束縛」，他還補充，五角大廈的「AI不會走覺醒路線」。

馬斯克開發並推廣Grok，將Grok定位為他口中「覺醒派AI」的替代選項，針對的對象包括Google的Gemini和OpenAI的ChatGPT等競爭聊天機器人。去年7月，Grok也曾因疑似發表稱讚希特勒（Adolf Hitler）的反猶太言論以及分享數個反猶太主義貼文而引發爭議。（編譯：張曉雯）1150113