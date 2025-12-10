五角大廈推新AI平臺GenAI.mil

記者廖子杰／綜合報導

美國《星條旗報》報導，美國防部（戰爭部）9日推出由谷歌Gemini人工智慧（AI）助理技術驅動、專注於軍事領域的全新AI平臺「GenAI.mil」，盼協助官兵加速熟悉、掌握相關知識與應用，有效肆應未來新興威脅。

五角大廈9日發布聲明，啟動名為「GenAI.mil」的全新AI平臺，旨在引領由「AI技術驅動的文化變革」，在數年內主導數位戰場；並強調該平臺提供的所有工具，均已通過「受控非具分類保密等級資訊」（CUI）和「影響等級5」（IL5）認證，確保操作過程的安全可靠性，將開放給約300萬五角大廈軍、文職人員使用。

美防長赫格塞斯表示，如今「每位美國戰士手中都掌握強大的先進AI模型」，僅需點擊按鈕，「GenAI.mil」便能快速進行深度研究、處理文件格式，甚至分析影片或圖像。他呼籲官兵將之視為「隊友」，融入「每天的戰鬥節奏」，因為「勝利屬於擁抱創新的人」。

五角大廈負責研究與工程業務的次長麥可說，在爭奪AI科技主導權的全球競賽中，「第2名毫無意義」，盼藉由加速將「GenAI.mil」、「Gemini for Government」等強大能力納入部隊架構，確保美方維繫相關領域優勢。

五角大廈以一張赫格塞斯手指前方的海報，敦促美軍擁抱創新、使用AI。（取自五角大廈研究與工程次長辦公室「X」）