五角大廈揭北京攻台計畫 中國國防部回應了

▲中國國防部發言人張曉剛今（25）日表示，枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣「戰爭焦慮」，只會破壞台海和平穩定，接著更強調「解放軍全時待戰、隨時能戰、戰之必勝」。（圖／翻攝自中國國防部微博）

[NOWnews今日新聞] 美國國防部（又稱戰爭部）日前向美國國會提交「中國軍事與安全發展」年度報告，指出中國近年大力推動軍事現代化，詳述了解放軍在各種領域的進展，並揭露北京一旦決定對台灣採取軍事行動，可能考慮的4種軍事方案。對此，中國國防部發言人張曉剛今（25）日回應表示，枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣「戰爭焦慮」，只會破壞台海和平穩定，張曉剛接著更強調「解放軍全時待戰、隨時能戰、戰之必勝」。

綜合中國媒體報導，張曉剛今日在中國國防部例行記者會上，被問到有外媒披露五角大廈報告，報告中提到解放軍與美國的軍力對比，以及解放軍攻台的計畫內容等等。

對此，張曉剛表示，個別媒體枉費心機地臆測解放軍行動，居心叵測販賣「戰爭焦慮」，只會破壞台海和平穩定。張曉剛強調，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。中方願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」。

張曉剛警告，如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，中方將不得不採取斷然措施。「解放軍全時待戰、隨時能戰、戰之必勝，堅決粉碎『台獨』分裂和外來干涉圖謀」。

中國國防部再批日本右翼勢力為軍國主義招魂

張曉剛在記者會上也針對近期中日外交關係緊張，延伸到雙方軍事摩擦一事發表評論，稱中國國防支出合理適度，占國內生產總值比重低於世界平均水平；「中國軍隊在相關海域行動符合國際法和國際實踐，不容任何干擾挑釁」。

張曉剛表示，「近年來，日本千方百計推進再軍事化，在擴軍備武道路上狂飆突進，復活軍國主義警兆愈發顯著。為掩蓋不軌圖謀，日本常常拿中國說事，此前高市首相就涉台問題發表錯誤言論，現在右翼勢力又扯下偽善面目鼓吹擁核，冒天下之大不韙，試探國際正義底線，這是對戰後國際秩序與核不擴散體系的公然挑釁，對地區和國際和平穩定的嚴重威脅，對日本宣揚走和平發展道路的完全背離」。

張曉剛呼籲，「所有愛好和平的國家和人們行動起來，堅決遏阻日本右翼勢力為軍國主義招魂，避免讓世界陷入動蕩不安、歷史悲劇重演」。

