五角大廈攻伊兩套方案曝光! 航母、戰機就位 川普要求「決定性」軍事選項

甲板上停滿戰機的林肯號航母正在駛向波斯灣。 圖 : 翻攝自紅星新聞

[Newtalk新聞] 多名美國防務官員及知情人士當地時間 20 日透露，美國總統川普仍在向助手施壓，要求提供「決定性」軍事選項。川普在描述他希望美國對伊朗的任何行動產生何種效果時，反復使用了「決定性」一詞，促使五角大廈和白宮的助手們重新完善了一系列作戰方案。

據以色列方面 21 日消息，由於擔心美國總統川普可能在近期甚至「幾天之內」決定對伊朗發動襲擊，以色列國防部門近幾天提高了警戒級別。

俄羅斯可能向伊朗轉移高超音速「鋯石」（Zircon）飛彈對抗美軍，鋯石導彈的速度可達到 9 至 10 馬赫。 圖：翻攝自百度百科

美國知情官員們透露，方案主要分為兩類：

方案一（有限打擊）： 較為溫和的選項，主要針對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的軍事設施進行「外科手術式」打擊，旨在削弱其武裝力量而不尋求推翻政權；

方案二（決定性打擊）： 極具升級性的選項，旨在通過高強度的軍事行動對伊朗現政權進行「決定性」打擊。

關於攻擊具體將如何展開，美國前官員和專家推演了攻擊情景。美軍 F-15E 「攻擊鷹」戰機已降落約旦，這些雙座戰機配備了專門針對無人機的空對空火箭，既能打擊地面目標，也能攔截伊朗的無人機群。

美國官員證實正向中東加派「愛國者」（Patriot）及「薩德」（THAAD）飛彈防禦系統。 圖：翻攝自 X

此外，「亞伯拉罕·林肯」號航母打擊群正從南海駛向波斯灣，將提供包括 F-35C 隱形戰機和電子干擾機在內的海空火力。美國官員表示，更多的防空系統將被帶到中東地區，包括更多的「愛國者」和「薩德」反導系統，以抵禦任何從伊朗發起的反擊。

美國知情官員們表示，更多軍事硬體抵達中東，將為美國提供更多的打擊選項。此外，曾參與指揮「沙漠風暴」行動的美國退役空軍中將大衛·德普圖拉表示，僅靠空襲無法完成川普的目標，「如果你（川普）真的簽署了『政權更迭』的命令，那就需要大規模的空中和地面行動。」

美軍 F-15EX戰機。 圖 : 翻攝自空天力量

史丹佛大學地緣政治分析師拉姆齊·瑪律迪尼指出，「決定性打擊」或將引發致命後果。「誰來維持治安？誰來控制核設施和武器庫？」圍繞此擔憂，白宮內部也存在爭議。川普的一些助手提出了使用非軍事手段的建議，例如在網上協調伊朗國內抗議者行動，或宣佈對伊朗實施新制裁。

雖然美軍 F-15E 和航母即將就位，但軍事觀察家尚未發現 B-2 轟炸機或大規模 F-35 機隊向中東集結的跡象。如果美軍選擇未來對伊朗核設施或地下指揮所發動「決定性」打擊，往往會提前出現此類跡象。

當地時間 21 日，伊朗方面消息人士稱，伊朗軍方正連夜利用卡車和拖車，在多個城市間秘密轉移導彈與戰鬥無人機，以防範美軍突襲。

為防被美軍「一鍋端」，伊朗軍方將大批無人機移出德黑蘭。 圖 : 翻攝自紅星新聞