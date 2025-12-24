五角大廈最新報告示警！陸2027三大軍事目標「台灣在列」

美國國防部23日發布《提交國會年度報告：涉及中華人民共和國的軍事與安全發展》，這是川普（Donald John Trump）第二任期首份大陸軍力報告。報告指出，大陸預期在2027年底前具備對台戰爭取得勝利的能力，核彈頭數量到2030年將超過1000枚，對美國本土構成日益增加的威脅。

美國國防部發布2025年大陸軍事與安全發展報告。（圖／翻攝美國國防部官網）

綜合外媒報導，這份長達100頁的報告維持先前分析，認為大陸領導層擴大解釋「核心利益」概念，將其適用於尖閣諸島（釣魚台列嶼）、台灣、南海及印度東北部領土主權主張。報告強調，解放軍正持續推進2027年三大軍事目標：對台灣取得戰略性決定性勝利、在核武等戰略領域對美國形成戰略性制衡，以及對區域國家實現戰略威懾與控制。

關於大陸核戰力發展，報告顯示截至2024年，北京已擁有約600多枚核彈頭，目標在2030年前提升至1000枚以上。五角大廈指出，大陸仍未顯示推進全面軍備管理協議的意向，持續以史無前例的速度擴張軍力。

為實現對台作戰目標，解放軍持續精進多種軍事選項，包括兩棲登陸作戰、火力打擊及海上封鎖。2024年間，解放軍透過軍事演習測試攻擊海上與陸上目標、打擊駐太平洋地區美軍，以及封鎖關鍵港口等關鍵構成要素。報告分析，解放軍打擊範圍理論上可達大陸本土外1500至2000海里，若達到足夠規模，將對美國在亞太地區存在造成嚴重挑戰。

報告指出大陸軍備擴張對美國本土已構成威脅。（資料照／美聯社）

解放軍現代化進程主要由國防支出與科技發展推動。自大陸國家主席習近平任期第一個完整年度以來，大陸公布的國防預算幾乎增加1倍，並加速發展軍事人工智慧、生物科技及高超音速飛彈等領域。

報告也關注大陸對美國的直接威脅，指出大陸擁有龐大且持續增長的核武庫、海軍戰力、常規長程打擊能力，以及網路與太空作戰能力。2024年大陸網路間諜行動「伏特颱風」（Volt Typhoon）滲透美國關鍵基礎設施，展現在衝突情境下干擾美軍行動的能力。

五角大廈在報告中表示，解放軍以美國這個「強敵」作為衡量戰略概念與作戰能力的基準，是大陸企圖取代美國成為全球最強大國家的關鍵組成部分。報告強調，大陸史無前例的軍力擴張已使美國本土面臨日益增加的威脅。

