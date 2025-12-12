五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚3點釋疑：對台灣好到要說謝謝

政治中心／陳慈鈴報導

五角大廈一份機密報告曝光，引發外界質疑「美國打不過中共」難以保護台灣。（示意圖／資料照）

台海關係持續受到國際關注，《紐約時報》於8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。內容引起外界質疑，「美國打不過中共」。對此，媒體人黃暐瀚就解析美方真正的態度，直言對台灣簡直好到，要說謝謝。

黃暐瀚11日於臉書表示，新版美國國安戰略報告出來之後，台灣各界有很多不同的解讀。有關台灣的部分共一頁半，重點包括，台灣半導體領域佔據主導地位，戰略上可直通第二島鏈，將東北亞和東南亞分成兩區。全球有三分之一的航運必須經過南海，這對美國經濟非常重要。維持軍事優勢，遏制因台灣所引發的衝突，是當務之急。

廣告 廣告

內容還提及，美國不支持任何單方面改變台海現狀。要建立一支能夠抵禦第一島鏈遭受任何地區侵略的軍隊。美國不能也不應該獨自承擔這項任務。我們的盟友必須加大投入，履行承諾，為集體防禦做出更多努力。南海不可被「潛在的敵對勢力」控制，不管收通行費或關閉航道都將損害美國利益。川普總統堅持要求日本和韓國承擔更多責任，增加國防開支、威懾對手、保護第一島鏈。

黃暐瀚作出3大結論，首先是台灣很重要，包括晶片重要、戰略地位重要），再來是美國不支持兩岸片面改變現狀，即中國不能打、台灣不能獨，最後則是美國需要第一島鏈的各國，包括日本、韓國、台灣、澳洲、印度、都要配合並增加軍費，一起加入打造強力軍事力量，以有效嚇阻會奪取這片海域的潛在威脅，嚇阻中國。結果將是「壓制解放軍，台海無戰事」，這對台灣怎麼會是不好的戰略報告，簡直好到，要說謝謝。

黃暐瀚還說，看到有些網友完媒體報導後，有了美國打不過中共的疑問。善意提醒這些看來相當樂見中共軍力強盛的網友們，這份密件是美國國防部去年完成的報告，內容評估共軍正在崛起，美軍恐怕已無「單獨壓制力」。

黃暐瀚表示，正因為如此，所以今年2025的國安戰略報告，才更強調第一島鏈各國（日本、韓國、台灣、印度）都必須一起提高軍費，共組一支更強的隊伍，壓制潛在的威脅，不是嗎？

黃暐瀚指出，仔細看完國安戰略報告就知道，美方態度為：「台灣很重要」、「美國不能失去南海航道」、「組隊一起壓制潛在威脅」！就像美國隊長從九頭蛇一路打到薩諾斯，組隊繼續打，不代表放棄，差別之大，不可不察。

更多三立新聞網報導

美眾院跨黨派通過國防法案 限制川普撤軍歐洲、助台灣抗中國侵擾

五角大廈「機密簡報」曝美恐無力保台 顧立雄：印太和平是美國核心利益

五角大廈「機密簡報」揭露：美國恐無力保台 武器抵台前將被摧毀

「台灣有事」會波及日本？美國防部示警：1情況中共恐動用核武

