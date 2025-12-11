五角大廈機密簡報曝光！ 中國擁高超音速武器「美恐無力保台」

中國儲備600枚高超音速武器，有能力擊沉美國最新的福特級航母。(翻攝自美國海軍官網）

《紐約時報》8日揭露美國國防部機密文件「壓倒性優勢簡報」（Overmatch Brief）內容，報告指出，中國擁有多枚飛彈及高超音速武器，若對台灣發動軍事行動，可能在美國先進武器還未接近台灣之前，就將其摧毀，美軍戰敗的機率很高。

《紐約時報》報導，由五角大廈作戰測試與評估主任辦公室編撰的「壓倒性優勢簡報」（Overmatch Brief），總結了過去一年提交給白宮高級官員的關鍵軍事問題，主要概述中美衝突可能發生的各種情景。基於模擬戰時情境的兵棋推演，報告指出，即使是美國海軍最新型的「福特號」（Gerald R. Ford）航空母艦，也無法在中國攻擊下倖存。

中國近年已儲備高達600枚高超音速武器，為「新型攻擊形式」的代表性例子，報告提到，美軍長期倚賴昂貴而且易受攻擊的武器，而中國與其他對手擁有便宜且技術不落後的軍備，在兵推模擬中，即使是美國海軍最先進的「福特號」（Gerald R. Ford）航空母艦也難以在戰事中倖存。

報告說明，20年前美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國飛彈庫存規模相對較小、打擊能力有限，如今情勢已變，中國現在擁有足夠的飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前就將那些武器摧毀。

《紐約時報》建議，美國需要強大的軍隊，需增加短期國防投資、重建軍工基礎，目的不是挑起戰爭，而是避免未來的衝突。同時要求加拿大、日本與歐盟等盟友承擔更多軍事責任，必須增加國防支出，集結力量才可能在工業與軍力上與中國匹敵。





