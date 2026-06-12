五角大廈疑危險物質外洩 多樓層封鎖人員緊急疏散

隨著各地西瓜進入盛產期，賣場裡整顆西瓜與切片西瓜越來越常見。天氣漸漸炎熱，許多人也開始想買顆西瓜消暑解渴。提到挑選西瓜，不少人第一個想到的就是用手拍一拍、聽聽聲音。不過身為菜販，蔬果專家青髪のテツ表示，其實很希望大家不要這麼做。今天就從蔬果專業角度，告訴大家為什麼不建議拍打西瓜，以及如何挑到品質較好的西瓜。 挑西瓜別再用力拍打 雖然西瓜看起來外皮堅硬，但受到強烈撞擊時，內部果肉仍可能因此受損。尤其是在購買前反覆拍打商品，不但可能影響品質，也容易造成商品損傷。而且，透過聲音判斷西瓜成熟度，其實並不像大家想像中那麼簡單。確實有經驗豐富的人能從聲音辨別成熟度，但對一般消費者來說非常困難。聲音太高可能代表尚未成熟，聲音太低則可能過熟，兩者都不是最佳狀態。想要靠聽聲音分辨其中差異，需要長時間累積經驗，並非拍幾下就能判斷。因此，比起依靠聲音，透過外觀與重量來挑選，反而更實際也更準確。 整顆西瓜怎麼挑？ 先看外型和重量 選購整顆西瓜時，第一步先觀察外觀。建議挑選外型勻稱、沒有明顯凹陷或碰傷的西瓜。表皮光澤自然、條紋清晰鮮明的西瓜，通常品質較佳。接著可以比較重量。如果兩顆西瓜大小差不多，建議選擇拿起來

常春月刊 ・ 48 分鐘前 ・ 發表留言