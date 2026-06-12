五角大廈疑危險物質外洩 多樓層封鎖人員緊急疏散
（記者周德瑄／綜合報導）美國五角大廈 11 日發生疑似危險物質外洩事件，多個樓層與走廊遭到封鎖，內部人員被緊急疏散。五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）證實，建築內空氣品質監測系統出現警報，當局隨即採取預防措施，待確認事件嚴重程度後再評估後續處置。
據美媒 CNN 報導，事發後五角大廈立即啟動應對程序，封鎖受影響樓層，並對周邊區域實施就地避難令，其餘未封鎖區域人員則同步疏散。緊急應變小組也迅速趕赴現場待命。
現場應急員警均全副武裝，穿戴全套化學防護衣與防毒面具。帕尼爾表示，五角大廈擁有先進的安全監測系統，能確保內部人員安全，目前相關調查仍在進行中，事件原因尚待釐清。
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