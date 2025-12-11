五角大廈簡報稱美軍恐無力保台 藍黨團：請問賴政府備案是什麼？

針對紐時的社論，國民黨立法院黨團召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會對賴政府提出質疑。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 《紐約時報》8日發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief）指出，中共解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣之前，就將武器摧毀，若中國對台發動軍事行動，美國即使介入協防，戰敗的可能性仍然很高。國民黨立法院黨團今（11日）因此召開「美國是否無力保台？軍購買的只是心酸？」記者會，質問賴政府，當美軍援助高度不確定時，政府的備案是什麼？

國民黨團副書記長林沛祥指出，紐約時報日前發表社論，揭露美國國防部機密文件「優勢簡報」內容寫，美軍已無力保衛台灣，20年前，美國在太平洋的主導地位可保證捍衛台灣，當時中國飛彈庫相對較小、打擊能力有限，但現在解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器在抵達台灣之前，就可能遭中共摧毀。報告甚至指，根據美軍介入中國對台灣動武的兵推結果推論，即使是美國海軍最新型的航空母艦「福特號」，都難在解放軍跟音速武器的攻擊下倖存。

林沛祥表示，當美軍高層坦言，每次兵推都輸，這意味著台灣的國安情勢已經嚴峻到不能再靠口號、大內宣來催眠人民的地步，賴清德政府卻依然用「台美關係堅若磐石」的政治語言來掩蓋真正的風險。

林沛祥表示，國民黨團要提出三大質問，第一、賴政府是否還在押注美軍一定會來？既然美軍都可能無法突破解放軍的火力，請問賴政府口中的第一島鏈聯防是否只是「畫餅」？請問賴政府，當美軍援助高度不確定時，政府的備案是什麼？

第二、高額軍備的效益堪憂，1.25兆元國防特別預算到底買些什麼？林沛祥質問，如果先進武器可能靠近台灣就會被摧毀，那政府這幾年編的數千億元軍購，有多少真正用得上？國民黨團要求總統賴清德親自到國會報告，說明1.25兆元到底買些什麼？

第三、缺乏務實的避戰策略，台灣不能被綁在單邊押寶的危險路線上。林沛祥強調，民進黨政府卻去幾年主動切斷溝通、拒絕接觸，片面升高風險。真正的國安應該是備戰而不求戰，避戰而不畏戰，不是單邊挑釁，讓台灣陷入前線風險。國民黨團呼籲，賴政府應該立即恢復兩岸溝通管道，降低誤判的風險，不是投降，而是務實保全台灣人民的生命安全。

