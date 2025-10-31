五角大廈鬥將領 ! 川普全面清洗舊勢力 中將遭排擠、上將被逼退 軍中怒火炸鍋

美戰爭 ( 國防 ) 部長海格塞斯搭乘美軍魚鷹機出現在波多黎各，還對美軍喊話。許多美軍將領不滿海格塞斯愛作秀又不切實際的作風。 圖 : 翻攝自地球村的故事

[Newtalk新聞] 美國國防體系近日風波不斷，據美國《有線電視新聞網》（CNN）獨家報導，五角大廈高層權力鬥爭正全面浮上檯面。聯合參謀部戰略、計劃和政策主任約瑟夫·「JP」·麥基中將於本月初被「排擠出局」，成為這場內部紛爭的最新受害者。

報導指出，麥基與戰爭 ( 國防 ) 部長海格塞斯及參謀長聯席會議主席丹·「雷津」·凱恩將軍（Dan “Ragin” Kane）長期在多項戰略議題上意見不合，包括俄烏戰爭評估、加勒比地區軍事行動以及五角大廈決策節奏等問題。多名官員透露，海格塞斯與凱恩認為麥基「行動過於遲緩」，無法滿足新政府要求的強勢節奏。

麥基由前總統拜登於 2024 年任命，其與前參謀長聯席會議主席馬克·米利及前國防部長勞埃德·奧斯汀的密切關係，也被五角大廈內部視為「舊體系遺緒」。隨著新任政府試圖重塑國防決策結構，麥基最終遭到邊緣化。

除了麥基外，美國南方司令部（SOUTHCOM）司令阿爾文·霍爾西海軍上將（Adm. Alvin Holsey）也於本月稍早宣布退休。消息人士指出，霍爾西與海格塞斯、凱恩在加勒比海軍事行動合法性問題上產生嚴重分歧，特別是針對是否應以軍事手段打擊涉嫌販毒集團的爭議。

而軍方內部的不滿並不僅限於現役將領。退休四星海軍上將、前海豹突擊隊指揮官威廉·麥克雷文（William McRaven）罕見發聲，公開批評川普：「你的所作所為讓我們在孩子面前蒙羞，在世界舞台上丟臉，最糟糕的是，你分裂了我們的國家。」

同時，空軍四星上將、前美國網路安全司令部司令特姆·豪格（Tim Haugh）也在壓力下被解職。據悉，這項決定是川普與海格塞斯應右翼評論員勞拉·盧默（Laura Loomer）的要求所做出，消息引發國會議員和退役軍人圈的強烈反彈。

空軍四星上將、前美國網路安全司令部司令特姆·豪格（Tim Haugh）也在壓力下被解職。 圖:翻攝自X帳號@DisavowTrump20

前國民警衛隊少將蘭迪·曼納（Randy Manner）更在社群平台上痛批川普當局在城市部署國民警衛隊的決策，直言：「部署軍隊來恐嚇我們的公民是錯誤的，這對我們珍視的第一修正案自由構成迫在眉睫的威脅。」

