五角大廈：中國正進行歷史性軍事擴張 全力衝刺2027攻台能力目標

美國五角大廈（Pentagon）週二（23日）釋出了最新版《中國軍力報告》，報告中指出，中國正處於一場「歷史性的軍事擴張」之中。報告警告，這場擴張已使美國本土變得「日益脆弱」，解放軍也正在全力推進達成2027年具備可以攻下台灣能力的目標。

這份由美國國會要求並授權發布的年度報告，是川普第二任期內，第一次的中國軍力報告。報告評估的是2024年一整年解放軍以及中共軍政情勢的演進。報告中描繪了一支日益現代化且具備韌性的解放軍，正密切觀察俄羅斯在烏克蘭戰場的挫敗並吸取教訓，同時不斷加強對台灣的軍事壓力。

新部署逾百枚隨時可發射攻美的洲際彈道飛彈

如同先前路透社預先流出的報告內容，報告揭露了中國核武力量的重大進展：加速在發射井部署了逾100枚新式洲際彈道飛彈

報告中說，中國疑似已在北部三個發射基地的發射井，部署了超過100枚東風-31型（DF-31） 固體燃料洲際彈道飛彈。此舉被視為強化其能夠快速「接到預警就反擊」（Launch on Warning）的能力。

截至2024年，中國的核彈頭庫存約在600枚左右。雖然生產速度較往年略有放緩，但報告強調，中國仍有望在2030年前擁有超過1000枚核彈頭。

對台2027目標

五角大廈強調，2027年是一個關鍵節點，解放軍正全力衝刺「2027年目標」，這是習近平軍隊現代化戰略的第一階段。

2027目標的核心意圖，是北京期望在2027年底之前，具備在台海戰爭中「打贏並取勝」的能力。報告稱，解放軍正在最佳化多種武力統一台灣的方案，包括兩棲入侵、火力打擊以及海上封鎖。

內部整肅

報告指出，習近平近年來對解放軍進行了大規模「肅清」，特別是負責核武庫的火箭軍及裝備採購部門。

這些反腐行動很可能在核武部隊內部產生震盪，導致領導層對部隊的「戰備狀態」產生疑慮。高層將領的撤職與調查，極可能在短期內干擾解放軍的行動效能，並造成組織優先事項的不確定性。

報告指出，中俄戰略夥伴關係持續深化，其核心動力在於「抗衡美國」的共同利益。然而，這種合作關係也因雙方長期存在的「互不信任」而受到限制。

針對報告內容，中國外交部發言人林劍已在週二（23日）的例行記者會上針對路透社的詢問表示，美方是為自身升級核武力量、破壞全球戰略穩定製造藉口，向來都在炒作中國的威脅。

林劍強調中國「始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。」他並敦促華府應「進一步大幅實質性地削減核武庫」，才能創造其他國家加入核武限武談判的條件。

