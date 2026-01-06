五角大廈「披薩指數」再飆至1250％ 伊朗會是下個目標？

美國國務院波斯語帳號在社群平台X發文，搭配川普照片與警告語，引發對美伊局勢的聯想。（示意圖／達志／美聯社，下同）

美國五角大廈周邊披薩訂單量再度出現爆炸性成長，根據非官方追蹤帳號「五角大廈披薩觀測」（Pentagon Pizza Watch）指出，美東時間4日晚間，距離五角大廈2.3英里內的Papa John披薩店客流量激增1250％，另一家距離1英里的店家則增幅達313％，達美樂披薩的銷售量也提升至平常的4倍，同時引發國際關注是否預示美軍可能針對伊朗展開新一波軍事行動。

美國國防部五角大廈近日周邊披薩訂單異常飆升，引發對軍事部署的高度揣測。

根據外電報導，此次異常高點出現之際，正值美國與以色列針對伊朗局勢進入全面戒備。美國國務院波斯語帳號日前在社群平台X發布總統川普（Donald Trump）照片，圖文中以紅字標示「不要和川普總統玩遊戲」，並強調他是一位「行動派」。川普也公開警告伊朗政府，若導致更多抗議民眾喪生，美方將以「非常嚴厲的打擊」作為回應。

廣告 廣告

五角大廈附近披薩店銷量突增，有店家當晚接單量為平日12倍，『披薩指數』引發外界高度關注。

這一現象讓「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）被解讀為可能進入次高等級的備戰狀態DEFCON 4。此指數源自冷戰時期的情報觀察習慣，傳聞蘇聯特務曾透過追蹤華府外送餐飲情況，來判斷美方是否有重大軍事部署。歷史上，1990年伊拉克進攻科威特及1991年波斯灣戰爭爆發前夕，均曾觀察到類似現象。而就在上週，美軍成功突襲活捉委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）前，Papa John訂單量也曾暴增770％，相比此次的成長幅度明顯更為驚人。

另據以色列《耶路撒冷郵報》和i24news頻道報導，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）已批准代號「鐵拳打擊」的軍事行動計畫，針對伊朗可能涉及的多條戰線進行應變準備。以軍已進入最高戒備狀態，並召開為期5小時的高層安全會議，評估包括黎巴嫩、敘利亞、葉門與伊朗本土在內的多方向風險。

與此同時，伊朗國內局勢也日益動盪。根據最新統計，全國已有26個省、78個城市爆發抗議活動，包含示威、罷工與學生騷亂，造成至少20人死亡（包括19名平民與1名安全部隊成員）。儘管當局已增派安全部隊進駐，抗議規模仍持續擴大，且分布範圍不斷擴散。

軍事方面，伊朗革命衛隊近日持續進行空中與飛彈演習，包括啟動防空系統以應對潛在威脅。德黑蘭與設拉子地區傳出爆炸聲與閃光，顯示軍方進入高度戒備狀態。伊朗外交部於1月5日對美國與以色列提出強烈譴責，指控兩國干預內政並公開煽動暴力。外交部發言人巴蓋伊（Esmail Baghaei）表示，這些言論已違反國際規範，升高區域對抗風險。

隨著「披薩指數」再次飆升、區域軍事動態不斷升溫，全球正密切關注美軍是否將展開實質行動，伊朗是否成為下一個戰略焦點，仍有待進一步觀察。

五角大廈附近披薩店銷量突增，有店家當晚接單量為平日12倍，『披薩指數』引發外界高度關注。（圖／翻攝自X，@PenPizzaReport）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網

台南「離婚500元」招牌成熱門打卡點？ 日本遊客狂朝聖：必遊之地

樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈