五角大廈「披薩指數」又暴漲12倍多！ 超越突襲委國前夕

美國軍事行動的風吹草動，竟能從披薩訂單的變化窺見端倪？這項著名的「五角大廈披薩指數」（Pizza Index）近期再度出現異常訊號。（示意圖／Pexels）





美國軍事行動的風吹草動，竟能從披薩訂單的變化窺見端倪？這項著名的「五角大廈披薩指數」（Pizza Index）近期再度出現異常訊號。繼美軍日前突襲委內瑞拉前夕，五角大廈周邊披薩店訂單大增7倍後，當地時間4日晚間，該區披薩銷量竟暴增超過12倍，幅度更勝以往。這異常現象引發外界高度揣測，懷疑美軍是否正祕密籌畫下一波軍事行動。



享受美味披薩本是常事，但若發生在五角大廈，且訂單數量異常龐大，往往意味著國防部人員正大規模加班，極可能是重大軍事行動的前兆。根據網友觀察，當地時間4日晚間7點過後，五角大廈周邊四家披薩店突然湧現「大單」，銷量最高達到平日的12.5倍，遠超先前針對馬杜洛政權採取行動時的7倍增幅。這不免讓各界猜測，五角大廈是否正為新的戰略部署進行緊急備戰。

廣告 廣告

至於美軍可能的頭號目標為何？外界首先點名國內局勢正動盪不安、示威抗爭遍地開花的伊朗。美國總統川普近期不斷對伊朗強硬喊話，他警告伊朗當局應清楚後果，若有挑釁行為，美方將採取非常強大的回應手段，力度甚至可能超越以往，顯示美伊緊張關係正持續升溫。



除了伊朗之外，另一個備受關注的潛在目標則是「格陵蘭」。川普曾公開表示，從國家安全與戰略角度考量，美方確實需要格陵蘭，特別是考量到目前該區域充斥著俄羅斯與中國船隻的現況。



針對美方對格陵蘭的企圖，丹麥總理佛瑞德里克森嚴正表示，若美國對一個北約國家發動軍事攻擊，將徹底毀壞二戰結束以來北約所提供的安全保障體系，後果不堪設想。格陵蘭總理尼爾森更直言，要川普別再對格陵蘭存有不切實際的幻想。



隨著「披薩指數」再度亮起紅燈，無論下一個目標指向何方，這項另類的軍事指標已成功引起全球密切關注，緊盯美軍的下一步動向。

更多東森新聞報導

劉寶傑回來了！ 犀利評論川普出兵逮馬杜洛

抓捕馬杜洛 赫格塞斯：近200美軍進入卡拉卡斯

美突襲完隔天！共軍全軍開訓 曝「東風17」升起

