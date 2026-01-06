五角大廈「披薩指數」暴漲12倍！美以劍指伊朗？川普：別跟行動派玩遊戲

國際中心／程正邦報導

川普和以色列總理納坦雅胡將對伊朗展開第二波制裁計畫。（圖／翻攝自X平台 @netanyahu）

美軍閃擊委內瑞拉的硝煙尚未散去，全球軍事熱點似乎已迅速轉向中東。近日，華府民間情報指標「五角大廈披薩指數」（Pentagon Pizza Index）再度出現爆炸性跳升，增幅竟高達 1250%。這項指標在歷史上曾多次精準預測美軍的大規模行動，結合川普政府對伊朗的強硬表態與以色列的「鐵拳」計畫，外界屏息關注：伊朗是否將成為下一個軍事打擊目標？

五角大廈「披薩指數」被外界作為預測美軍行動的重要參考。（圖／翻攝自X平台）

歷史重演？「披薩觀測站」揭示美軍高度戒備

根據非官方情報追蹤帳號「五角大廈披薩觀測」報告，美東時間 4 日晚間，五角大廈方圓 2 英里內的連鎖披薩店（如 Papa John's、達美樂）訂單量出現異常飆升。其中一家分店客流量激增 12.5 倍，另一家距離更近的店家也成長逾 3 倍。

此現象被視為美軍官員正「熬夜加班」處理重大決策。1991 年波斯灣戰爭前夕，以及上週活捉馬杜洛的「絕對決心行動」前（當時訂單成長 770%），皆曾出現類似的訂單暴增。此次增幅遠超上週，顯示美軍可能已進入 DEFCON 4（次高等級備戰）狀態。

五角大廈「披薩指數」暴漲12倍！分析指出，川普下波攻擊目標恐是伊朗。（圖／翻攝自X平台）

川普的最後通牒：行動派的紅字警告

與此同時，美國國務院波斯語帳號在 X 平台發布了一張極具威懾力的照片：圖中川普神色嚴峻，標題以醒目的紅字寫道：「不要和川普總統玩遊戲」。

川普公開向德黑蘭政權喊話，強調美方不會對伊朗國內遭鎮壓的抗議者坐視不管。若抗議民眾傷亡持續擴大，美方將發動「極其嚴厲的軍事打擊」。這種直接點名的喊話，與美軍在拉丁美洲展現出的「斬首能力」相呼應，對伊朗領導層造成極大心理壓力。

以色列「鐵拳」計畫獲准：區域戰爭一觸即發？

根據以色列媒體《耶路撒冷郵報》報導，總理內塔尼亞胡已正式批准代號為「鐵拳打擊」（Iron Fist Strike）的軍事方案。以軍目前處於最高等級戒備，針對黎巴嫩真主黨、敘利亞、葉門胡塞組織以及伊朗本土進行全面評估。

以方安全會議長達 5 小時，顯示美以雙方正針對伊朗可能發起的飛彈報復進行聯合防禦部署。

美軍日前攻擊伊朗核設施，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）透過X官方帳號發文指出，猶太復國主義犯下重大罪行，必須付出代價。（資料照）

伊朗內外困局：26 省暴動與軍演反制

伊朗境內正陷入多年來最嚴重的動盪。目前全境 26 個省份、78 座城市爆發大規模示威，當局的武力鎮壓已導致至少 20 人死亡。

伊朗革命衛隊（IRGC）正頻繁進行飛彈與防空演習。德黑蘭與設拉子（Shiraz）近期傳出的爆炸聲與閃光，雖被官方稱為演習，但也反映出該國對外部空襲的高度焦慮。伊朗外交部於 5 日強烈譴責美、以「煽動暴力」，並警告這些干預內政的行為正將區域推向全面戰爭的邊緣。

