五角大廈「披薩指數」飆升！川普砲口轉回伊朗 戰火一觸即發

美國總統川普喊話伊朗「重回談判桌」，並達成一項新的核子協議，同時也啟動軍事部署。美聯社資料照片



CNN引述知情人士報導，由於美伊就限制核計畫與彈道飛彈能力的接觸未見突破，美國總統川普（Donald Trump）正評估對伊朗發動新一波打擊，消息人士指出，選項包括鎖定伊朗領導階層，以及被指控參與鎮壓的安全官員，也可能打擊核設施與政府機構，不過川普目前尚未拍板。於此同時，五角大廈周邊的「披薩指數」出現異常飆升，似乎暗示了即將到來的軍事風暴。

川普下最後通牒 揚言「下一次攻擊將更慘重」

伊朗政府近日血腥鎮壓國內反政府示威，已造成超過5,800名示威者喪生。川普對此向伊朗政府發出警告，除了透露已派遣一支「無敵艦隊」開往中東，更在社群媒體上喊話「時間不多了」，要求伊朗必須回到談判桌，達成一項「公平公正」的新核子協議，否則將發動攻擊，還恐嚇「下一次的攻擊會比去年美軍轟炸伊朗核設施還要慘重」。

與此同時，美軍的軍事部署也已到位，美國中央司令部（CENTCOM）證實，美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）打擊群已經抵達指定海域，同時美國空軍中央司令部（AFCENT）正在中東進行為期多天的空中演習，核心重點在於「快速部署」與「分散作戰」，訓練空軍在嚴苛環境下，以最精簡人力維持作戰效率，並產生強大戰鬥架次。儘管五角大廈並未透露演習具體位置，但此舉被視為對伊朗的強力軍事威懾。

美國海軍核動力航空母艦「林肯號」已於指定海域完成部署。美聯社資料照片

委內瑞拉行動難複製 伊朗強硬反擊「想對話就先停止威脅」

目前仍無法得知川普為何再度將重心拉回核議題，不過有美方人士指出，伊朗正將部分核設施重建至更深的地底。知情人士表示，美方同時為可能會面設下前提，要求伊朗永久停止鈾濃縮、接受彈道飛彈新限制，並停止支援區域內代理勢力。CNN引述消息人士說法指出，美伊最大癥結點在於「限制飛彈射程」，伊朗僅願談核議題，美方則尚未回覆，僵局持續加深。

熟悉美方評估者指出，川普聽取情資後，認為伊朗去年遭美國和以色列打擊，加上今年初面臨反政府抗議，正「處於史上弱勢」。一名官員指出，川普偏好以一次強力打擊，迫使德黑蘭接受美方條件，並迅速宣告勝利，但美方也坦言，伊朗仍具防空、飛彈與無人機等戰力，且德黑蘭距海岸遙遠，讓一擊定局的難度高於委內瑞拉行動，而川普也清楚這點。

美國日前發動突襲，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛。不過同樣行動恐怕難以在伊朗複製。翻攝Truth Social@realDonaldTrump

面對美方軍事壓力，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）強硬反擊，表示伊朗武裝部隊已做好準備，將對任何侵犯領土、領空或領海的行為做出「立即且強力」的反擊。伊朗外交部副部長加里巴巴迪（Kazem Gharibabadi）則批評，美方一邊喊談判、一邊發威脅，「如果他們想談判，就必須停止威脅。」

作戰計畫啟動？「披薩指數」異常升高

而就在外界關注美伊情勢再度升溫、美軍是否會對德黑蘭發動攻擊之際，五角大廈附近多家披薩店人潮卻出現飆升。X帳號「五角大廈披薩報告」（Pentagon Pizza Report）發文指出，截至美東時間28日傍晚6時45分，五角大廈周邊多家披薩店客流量異常激增，遠高於平日水平。

「披薩指數」一詞最早源於1990年代初期，當時情報界觀察到，每當有重大國際危機發生、政府部門官員集體加班時，外送披薩的訂單量就會激增。因此，披薩訂單量的異常增加，往往被視為潛在軍事衝突或重大決策即將發生的非官方指標。

