五角大廈「查帳」！134億美元對以色列軍事援助「無法追蹤」

五角大廈未能妥善追蹤為支援以色列而提供的 134 億美元軍事援助中大部分物資。 圖：翻攝自觀局有語

[Newtalk新聞] 美國國防部監察長上週發布報告指出，自 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯攻擊後，五角大廈未能妥善追蹤為支援以色列而提供的 134 億美元軍事援助中大部分物資。報告發現，截至 2024 年 11 月，國防部僅掌握 44% 需接受「加強式監督」防禦物資的紀錄，較加薩戰爭前的 69% 大幅下降。監管漏洞主因是人力不足與以色列作戰環境變化，此疏失可能導致美國敏感武器技術落入敵對勢力手中，削弱美軍技術優勢並增加區域風險。

廣告 廣告

該份部分內容塗黑的稽核報告指出，若缺乏有效問責機制，這些受「加強式最終用途監控（EEUM）」管制的防禦物資可能會被該地區對手取得。一旦發生此情況，對手將能直接接觸並了解美國敏感武器系統技術，進而削弱美軍及其盟友在戰場上的技術優勢，並升高美國、夥伴國及盟友所面臨的安全風險。

根據《武器出口管制法》，聯邦法律要求對出售、租借或出口給外國夥伴的防禦物資，必須透過最終用途監控計畫進行監督。然而，調查認定美國中央司令部與國防安全合作署「未能對以色列的 EEUM 計畫進行充分監督」。官員透露，在 2023 年 10 月至 2024 年 4 月期間，由於大量裝備已投入以色列持續進行的軍事行動，他們無法追蹤 42 次、超過 400 萬發彈藥的交付情況。報告亦提及，中央司令部在 2013 年至 2017 年伊拉克戰爭期間也曾面臨類似困境，當時敵對環境同樣限制了實地評估的能力。

監察長在報告中建議中央司令部於 2026 財政年度，對「以色列國防合作辦公室」進行實體或遠端的安全合作組織檢查，該司令部已同意執行此項建議。此項稽核與建議的提出，正值美國斡旋的加薩停火協議於 10 月中旬生效，並促成在戰火肆虐的加薩地區，最後 20 名倖存人質獲釋，以交換近 2,000 名巴勒斯坦囚犯與被拘留者。報告發布的時機凸顯了在複雜衝突環境中，軍援監督機制面臨的持續挑戰。

報告所揭示的監督缺失，發生在美國長期對以色列提供巨額援助的背景之下，自第二次世界大戰以來，美國已向以色列提供超過 2,000 億美元的軍事與經濟援助。此次監察長的調查結果，不僅點出特定時期內的監管不力，更暴露出在高度動態且危險的作戰區域中，執行既有法律監督要求的困難，且人力資源不足與環境限制被列為主要障礙，影響了追蹤與稽核的完整性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

數字會說話！中國進口軍事物資逾半是俄製引擎 專家解讀：現實很殘酷

以色列率先承認索馬利蘭主權獨立 川普：美國暫時不會跟進