五角大廈「機密簡報」揭露：美國恐無力保台 武器抵台前將被摧毀

美國國防部機密文件指出，若美國海軍最新型的「福特號」航空母艦出現，也無法在中國攻擊下存活。（圖／翻攝自美國海軍官網）

台灣與中國的兩岸關係是國際議題，《紐約時報》8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。

《紐約時報》報導，由五角大廈作戰測試與評估主任辦公室編撰年度報告「壓倒性優勢簡報」（Overmatch Brief），總結過去一年提交給白宮高級官員的軍事問題，提及中美衝突可能發生的情景。

此報告的細節先前從未揭露，報告中列出中國摧毀美國戰機、大型艦艇與衛星的能力，美國國軍的重大瓶頸。報告指出，若美國海軍最新型的「福特號」（Gerald R. Ford）航空母艦出現，也無法在中國攻擊下存活。

報告指出，中國近年來已儲備高達600枚極音速武器，能擊沉福特號的新型攻擊手段代表，武器最高達5倍音速，若以最先進的軍力也難以攔截。不過美國仍計畫數十年內將建造9艘以上「福特號」航空母艦，至今尚未部署任何一枚極音速武器。

《紐約時報》指出，報告提及美國20年前在太平洋的主導地位保證能捍衛台灣，由於昔日中國飛彈庫存規模較小，如今中國擁有龐大的飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就把那些武器摧毀。報告也評估「中國具備摧毀美國偵察與通信衛星的能力」。

