五角大廈「機密簡報」曝光！美國恐無力保台 顧立雄回應了

台海防衛議題全球關注！「紐約時報」曝光美國戰爭部機密文件，內容指出現在解放軍擁有足夠飛彈，若發動軍事行動，可能在美國先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀，對此國防部長顧立雄今（11）天在立法院表示，處在第一島鏈國家，面對中國威脅前緣，「台灣要強化自我防衛能力」。

顧立雄表示，相關國外媒體引述指出是機密文件，並沒有辦法確認完整內容，但他認為剛發布的「美國國家安全戰略」已經強調非常清楚，印太和平穩定是美國核心利益，美國一定要確保「以實力達成嚇阻、以嚇阻達成整個印太地區和平」，這是美國重大利益。

此外，美國也希望偕同各區域國家，特別是第一島鏈國家一起達成有效的嚇阻，大家都要各自增強自我防衛能力，而台灣更是在第一島鏈面對中國威脅的前緣，當然更要強化自我防衛能力，這也是為什麼要提出特別預算原因。

