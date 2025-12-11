五角大廈「機密簡報」曝美恐無力保台 顧立雄：印太和平是美國核心利益

政治中心／綜合報導

《紐約時報》8日發表社論，曝光美國國防部機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），指出20年前，美國在太平洋的主導地位可保證保衛台灣，不顧現今中國解放軍已擁有足夠飛彈，可能在美國大批先進武器靠近台灣前，就把那些武器摧毀。對此，國防部長顧立雄今（11）日回應表示，剛發布的美國國家安全戰略已經強調得非常清楚，就是說印太和平穩定是美國核心的利益。

《紐約時報》報導，由五角大廈作戰測試與評估主任辦公室編撰年度報告「壓倒性優勢簡報」（Overmatch Brief），總結過去一年提交給白宮高級官員的軍事問題，提及中美衝突可能發生的情景。

此報告的細節先前從未揭露，報告中列出中國摧毀美國戰機、大型艦艇與衛星的能力，並指出，若美國海軍最新型的「福特號」（Gerald R. Ford）航空母艦出現，也無法在中國攻擊下存活。

報告指出，中國近年來已儲備高達600枚極音速武器，能擊沉福特號的新型攻擊手段代表，武器最高達5倍音速，若以最先進的軍力也難以攔截。不過美國仍計畫數十年內將建造9艘以上「福特號」航空母艦，至今尚未部署任何一枚極音速武器。

《紐約時報》指出，報告提及美國20年前在太平洋的主導地位保證能捍衛台灣，由於昔日中國飛彈庫存規模較小，如今中國擁有龐大的飛彈，可能在美國大批先進武器接近台灣前，就把那些武器摧毀。報告也評估「中國具備摧毀美國偵察與通信衛星的能力」。

對此，顧立雄上午在立法院受訪表示，國外媒體提出的既然是一個機密文件，我們沒有辦法確認它的一個完整的內容，但他認為剛發布美國國家安全戰略已經強調得非常清楚，就是說印太和平穩定是美國的核心的利益。

顧立雄說，美國一定要確保以實力來達成嚇阻，然後以嚇阻來達成整個地區的和平。這是美國的重大利益，然後美國也希望協同各個區域的國家，特別是第一島鏈的國家來一起達成這個有效嚇阻，大家都要更加增強自我防衛能力，台灣更是在第一島鏈面對中國的這樣威脅的一個前緣，當然更要強化的自我防衛能力，這也是為什麼要提出特別預算的原因。



