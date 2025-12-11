五角大廈「機密簡報」曝美軍無力保台！ 顧立雄：印太穩定是美方核心利益

國防部長顧立雄重申，印太穩定是美方核心利益。廖瑞祥攝



《紐約時報》8日發表社論，曝光美國戰爭部的機密文件「優勢簡報」（Overmatch Brief），該簡報指出20年前，美國在整個太平洋的主導地位可保證保衛台灣，但是現今中國解放軍在大陸東南沿海部署足夠飛彈，很可能在美國大批先進武器運送靠近台灣之前，就把美援武器摧毀。國防部長顧立雄今天（12／11）表示，美國一定要確保以實力維持印太和平穩定，台灣更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出國防特別預算的原因。

根據《紐約時報》報導，由五角大廈作戰測試與評估主任辦公室編撰年度報告「優勢簡報」（Overmatch Brief），據報導，該報告總結過去一年提交給白宮高級官員的軍事問題，也提及中美衝突可能發生的情景。

報告中直言中美雙方戰力的消長，報告指出，若美國海軍最新型的「福特號」（Gerald R. Ford）航空母艦就算出現，恐將無法在中國攻擊下倖存。

原因很簡單，該報告指出，中國近年來已儲備高達600枚極音速武器，能擊沉福特號等最新型航空母艦，因為武器高達5倍音速，美方最先進的軍力也難以攔截。報告也認為，美國計畫數十年內將建造9艘以上「福特號」航空母艦，但尚未部署任何一枚極音速武器，也讓中美之間產生巨大差異。另外，報告也評估「中國具備摧毀美國偵察與通信衛星的能力」。

顧立雄今天至立法院備詢時指出，外媒引述的既然是一個機密文件，沒有辦法確知完整內容，他認為剛發布的「美國國家國防戰略」已經強調得非常清楚，印太的和平穩定是美國的核心利益，美國一定要確保以實力達成嚇阻，以嚇阻達成整個印太區域的和平，這是美國重大的利益。

顧立雄強調，美國也希望協同各個區域的國家，特別是第一島鏈的國家，一起達成有效的嚇阻，大家都要各自增強自我防衛能力，台灣更是在第一島鏈，面臨中國威脅的前緣，當然更要加強自我防衛能力，這也是為什麼提出國防特別預算的一個原因。

