五角大廈：洛馬獲103億對台軍售合約 因應台灣「迫切作戰需求」

美國五角大廈昨表示，已將一項涉及對台對外軍售（FMS）的合約，交予美國軍工巨頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin），以滿足美方所稱的台灣空軍「迫切作戰需求」，該合約金額達3億2850萬美元（約103億台幣）。

美國五角大廈。（圖／美聯社）

《路透社》報導，五角大廈在聲明中指出，此項軍售「是為了回應台灣空軍在當前安全環境下的即時作戰需要」，五角大廈指出，這項合約內容包括採購與交付55套紅外線搜索與追蹤（IRST）「Legion增強型感測莢艙」，以及相關處理器、莢艙容器與處理器容器，「以滿足台灣空軍的迫切作戰需求。」

報導指出，根據聲明，相關合約將在美國佛州奧蘭多進行，預計於2031年6月前完成。

上月中旬，美國宣布售台總額111億美元（約3483億台幣）的武器，是歷來規模最大的對台軍售。報導表示，美國雖與中國大陸維持正式外交關係，但長期與台灣保持非官方往來，並且是台灣最重要的武器供應國。依據美國法律，美方有義務提供台灣必要的防衛能力，但對台軍售一向是美中關係中的敏感摩擦點。

