"五角銀"繩結吊飾 傳遞竹筒歲月精神

慈濟明年即將邁入一甲子。「竹筒歲月」的五毛錢，是慈善志業的起點，更是精神的傳承。高雄鳳山靜思堂，就有百位志工透過巧手，編製五毛錢傳家寶吊飾，象徵慈濟精神代代相傳、愛心不息。

「這邊要拉緊，因為這兩個角之後是，錢(幣)的上面，所以兩條線要平均一起拉，才會平均。」

一對一教學，巧手編製，鳳山靜思堂大約一百位志工，共同學習編織五毛錢傳家寶吊飾。「這麼 這才0.5，你看啊，我們包幣左右的線都是0.5。」

編出美麗的中國結，這一上一下，一會繞，一會打結，都要下功夫，還有台北種子老師，特別來教學。慈濟志工｜李淑敏：「這是很高難度的，這個要學習要綁，眼睛 你的眼睛，其實大家很多人都有一點年紀了，那要克服這些困難。」

「從這裡，(你這個就錯了) 錯了。」

沒關係，錯了再修正，連男生也加入編織，還有中國結老師把學員帶來。中國結老師｜顏秀慧：「不要把中國結 想得這麼難，其實我們是以一個 像上人的精神，我們傳承的一個心下去，我學生真的很認真，半夜11點還會傳訊給我(問問題)。」

迎向一甲子，一串串五毛錢吊飾，不只是繩線的交織，更是愛心與願力的串連。

