五貫職人手握壽司搭唐揚雞、玉子燒只要520元！ 合點壽司「總料理長私房特選套餐」全台6店同步開吃

「總料理長私房特選套餐」五貫手握壽司搭配唐揚雞、玉子燒與飲品，活動價 只要520元。（520元／套）（合點壽司提供）

堅持由壽司職人「現點現握」的連鎖品牌合點壽司（グルメ がってん寿司），趁著普發萬元政策，推出超值新套餐！全新的「總料理長私房特選套餐」企劃，依日式壽司食序邏輯設計，五貫壽司加上唐揚雞與玉子燒，只要520元，絕對是最超值的美味組合，即日起到12月7日止，於全台6家店鋪同步推出。

在台灣的迴轉壽司市場，多數品牌依靠機器捏製、中央廚房預製，主打效率高、標準化作業。但合點壽司卻選擇打破這點，堅持「職人手握」以及「現點現握」，即使是迴轉形式，由專人桌邊現送的頻率經常比軌道還高，吃起來更像板前料理的節奏。

合點壽司（グルメ がってん寿司）為來自日本埼玉縣的迴轉壽司品牌。

合點壽司目前在台灣共有6間分舖，分別位於台北內湖、台北京站、桃園華泰、新竹竹北遠百、台中遠百，以及台南 Mitsui Outlet Park，圖為台北京站店。

合點壽司目前在台灣共有6間分店，北中南皆有展點，包括台北、桃園、新竹、台中與台南，吸引不少喜愛日式料理的粉絲。此次推出的總料理長私房特選套餐，由擁有超過35年壽司資歷、台灣總料理長川村圭親自操刀，他以最能代表日式板前節奏的方式組成，端出五貫壽司——黑鮪魚中腹、槍烏賊、鰻魚、鮭魚卵軍艦與鮪魚泥花卷，再搭配現做的唐揚雞與玉子燒，最後以Highball、味噌湯或可樂三擇一。當然，料理長最推薦的就是Highball，清爽、順口，很適合上班族工作結束後輕鬆乾杯犒賞一下自己。

日本母公司RDC集團擔任商品部本部長兼台灣總料理長的川村圭。（合點壽司提供）



