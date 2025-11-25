《五路武財神虛實共演》掀文化科技新潮 用XR＋街舞跨界演出台灣軟實力

（地方中心／綜合報導）台灣再度以原創之姿躍上國際舞台！由中國科技大學數位多媒體設計系許允聖主任與「禾一文化傳承舞團」共同創作、歷時兩年籌備的全新跨域作品《五路財神虛實共演》，即將於 2025 C-Lab 聲響藝術節隆重登場。

這次作品以「天官五路武財神」為核心，結合動作捕捉、即時影像與虛實共演技術，打造出前所未見的「信仰沉浸式舞台」。五位舞者象徵東南西北中五方財氣，透過武術與街舞的節奏融合，展現五行交織的能量場：麒麟拳的剛猛、龍華拳的靈動、鷹爪拳的銳氣、伏虎拳的爆發、玄武拳的內斂，將「財神護佑」的文化信仰化為視覺盛宴。

圖／禾一文化傳承舞團

許允聖主任指出：「這是中科大與禾一舞團合作兩年的成果，我們嘗試用新世代能理解的語言，讓台灣的神祇故事被世界看見。」這項創作延續雙方曾轟動一時的〈4D家將街舞〉合作——當年作品吸引數十家媒體報導、累積破百萬點閱，並引起海外媒體關注。如今，《五路財神虛實共演》更進一步深化文化語彙，讓傳統信仰跨入當代舞台與科技領域。

圖／禾一文化傳承舞團

禾一舞團暨神將街舞創辦人張益彰（A-King）表示：「五路財神不只是祈求財運的象徵，更是一種面對生活的信念。我希望年輕世代理解，真正的財富並非擁有金錢，而是行善、積德與勇氣創造的力量。」他強調，這場演出不只是舞蹈，而是一場信仰與精神的對話，讓觀眾感受到「信念、正氣、行動力」在生命中的延續。

值得一提的是，禾一舞團近年積極拓展國際舞台，受邀赴美國紐奧良、澳洲雪梨與東南亞多國巡演，持續推動「Taiwan-POP」。團隊以「讓世界看見台灣」為使命，將信仰美學轉化為當代藝術語言，讓台灣的傳統在光影與節奏中重生。

圖／禾一文化傳承舞團

《五路財神虛實共演》不只是一次展演，更是一場文化實驗與信仰革新。當科技讓神祇的能量以全新形式降臨舞台，也讓人們重新思考「財」的真義——那是守護、信任與創造的力量。

演出時間：2025/11/29（六）14:00、15:00、16:00

地點：國立臺灣科學教育館

沉浸式劇場（臺北市士林區士商路189號）

詳情與報名：https://www.accupass.com/event/2510081104054233960910

