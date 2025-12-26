五迷勵志故事！「生命樹樂團」組團15年 嗨唱五月天〈相信〉

【緯來新聞網】「生命樹樂團」由小王子、青春、小N組成，為慶祝組團15周年，於24日平安夜舉辦「生命樹 Acoustic Session｜15週年感謝祭」，青春難得感性說，「因為這次演出全部都是『新的』，請大家喜歡『出錯』的我們」，演出後生命樹和歌迷們乾杯，相約：「下一個15年，我們還要一起唱歌。」

青春、小王子、小N組團15年。（圖／植光土壤音創提供）

他們在音樂圈各有一片天，在回歸樂團身分後，衷心希望把最好的留給歌迷，百忙之中依然發行2首新歌〈白色迴廊〉和〈黑羊〉，和籌備「生命樹 Acoustic Session｜15週年感謝祭」和《生命樹 Tree of Life@Billboard Live Taipei》2場演出，感謝祭開場，以〈生命樹〉、〈讓我大聲唱〉等首張EP的歌曲揭開序幕。



2001年，因為喜歡「五月天」開啟成團計畫的生命樹，這次演出特別選唱五月天的〈相信〉，重溫成團的初衷。小王子表示，小N是國小同學的哥哥，曾經一起在家裡寫歌，青春則是校園風雲人物、是最強的鼓手。如今，他們除了團內的音樂工作，也是許多華語歌手重要的幕後功臣，因此特別選唱寫給劉若英的〈人〉。



進入後半場，生命樹以新歌〈黑羊〉限定演奏版開始，弦樂特有的聲音特色，更加完整的呈現歌曲意境。當唱到〈石頭〉時，小王子邀請歌迷拿起入場時的明信片，「這首歌是在我很痛苦的時候寫的，這次換你們接住生命樹了」，滿場歌迷的歌聲，讓他們相當感動。在新歌來臨之前，將於1月18日接力登場。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

周杰倫承諾今年推新專輯 《周遊記3》重返與昆凌婚禮地

《鬼才之道》5天賣破1500萬！柯震東沒演忍不住「侵門踏戶」