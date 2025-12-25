五迷注意！五月天送最棒耶誕大禮 宣布「台中場門票加開」

五月天昨日驚喜宣布加開台中場門票，主唱阿信也喊話粉絲「老地方見」。相信音樂提供



天團五月天「回到那一天」25週年巡迴演唱會地點選在台中洲際棒球場，上月門票一開賣，6場15萬張門票火速完售，且唱片公司宣布不再加場，讓許多沒搶到票的粉絲扼腕不已。不過首場演唱會倒數兩天，昨日（12/24）突驚喜宣布加賣視線不良區，為歌迷帶來耶誕禮物。

相信音樂昨日在社群發文表示，搭設舞台後經過履勘評估，決定釋出部分視線不完整的座位，加開區域包括下層看台A、B、C區前排座位，但加開區域因控台、音響等器材搭設，將影響主舞台及小舞台方向完整視線，不過可近距離觀賞環場巴士舞台段落。

唱片公司提醒，加開區門票一旦出售，現場不接受以「無法觀賞主舞台LED及兩側螢幕」的視線遮蔽為由申請退票或換位。至於加開區座位票價，跨年場為3,280元，其餘5場票價均為2,880元，購票時間自今日（12/25）中午12點25分，詳洽拓元售票系統。

五月天主唱阿信昨日也在社群發文，幽默虧了一下自己，感性表示「也許世界總是有點吵雜，也許人生舞台難免踏空，但請記得，在某些看不見的角落，在耳機的另一端，始終有一個老朋友，拿著樂器，哼著旋律，安靜地，陪你度過每一個失眠的夜」，祝福粉絲平安夜快樂之餘，也喊話粉絲「我們老地方見」。

