五迷為北捷捨身勇士余家昶點歌！「他的犧牲救了很多人」 五月天阿信加碼唱〈勇敢〉悼念

五月天「5525+1主題《回到那一天》25週年巡迴演唱會台中站」於今（27）日起在台中洲際棒球場登場。在點歌橋段，阿信發現一名粉絲舉牌表示要為日前在北捷無差別攻擊案中死亡的勇者余家昶點歌。

五迷為日前在北捷無差別攻擊案中的捨身勇士余家昶點歌。（圖／相信音樂提供）

每次五月天演唱會，五迷都很期待點歌橋段，石頭點歌迷時，要求是當地台中人，身分證必須是B開頭，阿信溫馨提醒：「不要裝B喔！」引起全場笑料，冠佑則是點了5歲的妹妹，他問妹妹：「妳知道五月天是誰嗎？不知道對不對？」妹妹害羞點頭表示不知道。之後冠佑請妹妹的媽媽上台點歌，妹妹則是突然興奮的對著阿信喊「冰淇淋哥哥」，阿信俏皮回應：「冰淇淋哥哥要準備打鼓。」阿信也順便幫冠佑取名「披薩哥哥」，而媽媽點歌〈好好〉，五月天也立即演唱該曲。

而現場情緒一轉，阿信發現現場有一名女粉絲高舉一張海報，表示要為日前北捷發生無差別攻擊案件中，意外喪命的勇士余家昶點歌，那名粉絲表示，因為這件事造成每個人心中的害怕、恐懼與陰影，「其實這次新聞事件中，嫌犯的名字不斷被報導，但真正應該被記住的應該是余家昶，他才是真正的英雄，沒有他的見義勇為，會有更多人傷亡，因為他的犧牲，救了很多人，他的勇敢、善良、大愛，值得被記住，我想為他點一首歌，我想要點的歌名是〈起來〉。」阿信安靜聽完粉絲的話後，讓粉絲清唱了歌曲，並加碼演唱歌曲〈勇敢〉，為大家心中注入一股能量。

